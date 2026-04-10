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Um zwei Jahre
Lugano verlängert vorzeitig mit Sportchef Pelzer

Der Sportchef bleibt länger: Wie der FC Lugano am Freitag vermeldet, hat Sebastian Pelzer seinen Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert.
Publiziert: 17:49 Uhr
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Aktualisiert: vor 13 Minuten
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Verlängert beim FC Lugano bis im Sommer 2029: Sportchef Sebastian Pelzer.
Foto: Marusca Rezzonico/freshfocus

Eigentlich wäre der Vertrag von Sebastian Pelzer (45) im Sommer 2027 ausgelaufen. Dazu kommt es aber nicht: Die Tessiner haben vorzeitig mit ihrem Sportchef verlängert, wie der Klub am Freitag mitteilt. Das neue Arbeitspapier ist bis im Sommer 2029 gültig.

Pelzer ist schon seit knapp fünf Jahren für den FC Lugano tätig, zunächst noch als Leiter der Scoutig-Abteilung – eine Funktion, die er parallel zu seiner Arbeit bei Chicago Fire ausgeübt hat. Der MLS-Klub gehört wie Lugano dem US-amerikanischen Unternehmer Joe Mansueto (69). Im Januar erfolgte dann Pelzers definitiver Wechsel ins Tessin, als er die Rolle des Sportchefs übernahm. Dieses Amt wird der Deutsche nun längerfristig innehaben.

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