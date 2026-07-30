Der FC Luzern holt einen weiteren Stürmer: Daniel Mikolajewski kommt auf Leihbasis aus Parma. Der Pole machte vor allem in Italiens Juniorenliga auf sich aufmerksam.

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Der FC Luzern verstärkt seinen Sturm: Nach Blick-Informationen leihen die Zentralschweizer Daniel Mikolajewski (20) von Serie-A-Klub Parma bis zum Ende der laufenden Saison aus. Der Deal soll am Wochenende offiziell bestätigt werden.

Für Aufsehen sorgte der polnische U21-Nationalspieler in der letzten Saison vor allem in der Primavera 1, der höchsten Juniorenliga Italiens. Für die U20 Parmas erzielte er da 20 Tore in 29 Spielen und machte sich damit zum zweitbesten Skorer der Liga. Im letzten April debütierte er gegen Napoli schliesslich in der Serie A, wo er bislang auf drei Einsätze kommt.

Das Leihgeschäft erinnert an die Verpflichtung von Aleksandar Stankovic (20), der nach starken Auftritten in der Primavera ebenfalls ein Jahr in Luzern verbracht hat. Dort entwickelte sich die Inter-Leihgabe zur Stammkraft im defensiven Mittelfeld und bestritt in der Saison 2024/25 alle 38 Super-League-Spiele der Luzerner, die schliesslich den Sprung in die Championship Group schafften.

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