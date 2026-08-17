Die Young Boys geben ein Sturmjuwel ab. Emmanuel Tsimba unterschreibt bei KVC Westerlo in Belgien.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

YB hat einen weiteren Abgang zu verzeichnen. Wie die Berner am Montag mitteilen, wechselt Emmanuel Tsimba (20) per sofort zum KVC Westerlo in die höchste belgische Spielklasse, wo er einen Vierjahresvertrag unterschreibt.

Tsimba stammt aus der Nachwuchsabteilung von Servette und gilt als grosses Talent. Im Sommer 2024 stiess er zum U21-Team von YB, wo er in der Promotion League mit elf Toren in 32 Partien glänzte.

Seit der letzten Saison gehörte der Mittelstürmer zum Profikader der Berner. In der ersten Mannschaft stand er dabei in zwölf Pflichtspielen auf dem Platz (ein Tor). Für die Rückrunde wurde er an GC ausgeliehen, um mehr Spielpraxis zu sammeln. Für die Zürcher erzielte Tsimba in 17 Spielen zwei Tore.

In der laufenden Saison stand der U20-Nationalspieler nicht mehr im YB-Kader. Nun ist klar, dass das Sturmjuwel die Berner definitiv verlassen wird.

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