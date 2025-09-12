David und Sarina von Ballmoos sind erneut Eltern geworden. Der Kleine heisst Nino und hat am 10. August das Licht der Welt erblickt.

Lugano-Goalie Von Ballmoos ist erneut Papa geworden

Lugano-Goalie Von Ballmoos ist erneut Papa geworden

1/2 Blicken in eine gemeinsame Zukunft: Sarina und David von Ballmoos. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Marco Mäder Stellvertretender Leiter Sport-Desk

Süsse Neuigkeiten aus dem Tessin: Lugano-Keeper David von Ballmoos (30) und seine Frau Sarina sind Eltern geworden. Das melden die beiden auf Instagram. «Welcome Nino», schreibt das Paar zum Foto, auf dem kleine Baby-Füsse zu sehen sind.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sarina von Ballmoos ist die Schwester von Köln-Spieler Joël Schmied (26). Sie ist seit Frühling 2023 mit Von Ballmoos verheiratet. 2024 kam ihr erstes Kind auf die Welt.

Von Ballmoos ist erst diese Woche von YB nach Lugano gewechselt. Der Goalie geht als YB-Legende in die Geschichte ein: Für die Berner hat er über 260 Mal das Tor gehütet, sechsmal wurde er in der Haupstadt Meister.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.