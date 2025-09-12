Lugano-Goalie Von Ballmoos ist erneut Papa geworden

Süsse Neuigkeiten aus dem Tessin: Lugano-Keeper David von Ballmoos (30) und seine Frau Sarina sind Eltern geworden. Das melden die beiden auf Instagram. «Welcome Nino», schreibt das Paar zum Foto, auf dem kleine Baby-Füsse zu sehen sind.
Sarina von Ballmoos ist die Schwester von Köln-Spieler Joël Schmied (26). Sie ist seit Frühling 2023 mit Von Ballmoos verheiratet. 2024 kam ihr erstes Kind auf die Welt.
Von Ballmoos ist erst diese Woche von YB nach Lugano gewechselt. Der Goalie geht als YB-Legende in die Geschichte ein: Für die Berner hat er über 260 Mal das Tor gehütet, sechsmal wurde er in der Haupstadt Meister.
Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
5
7
13
2
5
9
12
3
5
2
9
4
5
1
8
4
5
1
8
6
4
4
7
7
5
-2
7
8
5
-2
3
9
4
-2
3
10
4
-5
3
11
4
-5
2
12
5
-8
2