Turbulente Tage
Lugano-Goalie Von Ballmoos ist erneut Papa geworden

David und Sarina von Ballmoos sind erneut Eltern geworden. Der Kleine heisst Nino und hat am 10. August das Licht der Welt erblickt.
Publiziert: 12.09.2025 um vor 42 Minuten
1/2
Blicken in eine gemeinsame Zukunft: Sarina und David von Ballmoos.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
Marco MäderStellvertretender Leiter Sport-Desk

Süsse Neuigkeiten aus dem Tessin: Lugano-Keeper David von Ballmoos (30) und seine Frau Sarina sind Eltern geworden. Das melden die beiden auf Instagram. «Welcome Nino», schreibt das Paar zum Foto, auf dem kleine Baby-Füsse zu sehen sind. 

Sarina von Ballmoos ist die Schwester von Köln-Spieler Joël Schmied (26). Sie ist seit Frühling 2023 mit Von Ballmoos verheiratet. 2024 kam ihr erstes Kind auf die Welt. 

Von Ballmoos ist erst diese Woche von YB nach Lugano gewechselt. Der Goalie geht als YB-Legende in die Geschichte ein: Für die Berner hat er über 260 Mal das Tor gehütet, sechsmal wurde er in der Haupstadt Meister. 

