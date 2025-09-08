DE
Jetzt ist es fix
YB-Goalie Von Ballmoos wechselt innerhalb der Super League

Im Frühjahr verlor YB-Goalie David von Ballmoos seinen Stammplatz, nun hat er einen neuen Verein gefunden. Er schliesst sich Ligakonkurrent Lugano an.
Publiziert: 15:17 Uhr
YB-Goalie David von Ballmoos wechselt zu Lugano.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
Julian SigristRedaktor Sport

David von Ballmoos hat einen neuen Klub gefunden. Wie von Blick angekündigt, wechselt der 30-Jährige innerhalb der Super League von YB zu Lugano. Die Tessiner leihen den Goalie zuerst für eine Saison aus und besitzen danach eine Kaufoption.

Von Ballmoos bestritt für YB über 250 Partien, verlor seinen Stammplatz zu Beginn dieses Jahres allerdings an Marvin Keller (23). In den ersten Partien der neuen Saison stand er nicht mal mehr im Kader der Berner. Nun erhält er bei Lugano eine neue Chance, wo es zu einem Zweikampf mit Stammgoalie Amir Saipi (25) kommen könnte.

