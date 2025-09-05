DE
FR
Bei YB auf dem Abstellgleis
Von Ballmoos vor Wechsel zu Lugano

In der Super League bahnt sich ein prominenter Wechsel an: David von Ballmoos soll YB in Richtung Tessin verlassen.
Publiziert: 11:26 Uhr
Anhören
1/4
Verlässt David von Ballmoos YB?
Foto: keystone-sda.ch
11_Kommentar1_Tobias_Wedermann_2024-16361.jpg
Christian_Müller_Redaktor Sport_Blick_3-Bearbeitet (1).jpg
Tobias Wedermann und Christian Müller

YB könnte einen Abnehmer für den ehemaligen Meister-Goalie David von Ballmoos (30) gefunden haben. Gemäss Blick-Informationen steht er vor einem Wechsel zu Lugano.

Der Deal soll noch vor Schliessung des Schweizer Transferfensters am 8. September über die Bühne gehen. Von Ballmoos hat seine Position als Nummer 1 bei YB anfangs Jahr an Marvin Keller (23) verloren. In der Vorbereitung auf die neue Saison gehörte er nicht einmal mehr zu den ersten drei Goalies – trotzdem verhielt er sich im Training immer vorbildlich.

Nun könnte er im Tessin seine Karriere nochmals neu lancieren. Und Lugano bekäme eine Alternative für den zuletzt schwächelnden Amir Saipi (25). 

In diesem Artikel erwähnt
BSC Young Boys
BSC Young Boys
FC Lugano
FC Lugano
Super League
Super League
