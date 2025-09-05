In der Super League bahnt sich ein prominenter Wechsel an: David von Ballmoos soll YB in Richtung Tessin verlassen.

1/4 Verlässt David von Ballmoos YB? Foto: keystone-sda.ch

YB könnte einen Abnehmer für den ehemaligen Meister-Goalie David von Ballmoos (30) gefunden haben. Gemäss Blick-Informationen steht er vor einem Wechsel zu Lugano.

Der Deal soll noch vor Schliessung des Schweizer Transferfensters am 8. September über die Bühne gehen. Von Ballmoos hat seine Position als Nummer 1 bei YB anfangs Jahr an Marvin Keller (23) verloren. In der Vorbereitung auf die neue Saison gehörte er nicht einmal mehr zu den ersten drei Goalies – trotzdem verhielt er sich im Training immer vorbildlich.

Nun könnte er im Tessin seine Karriere nochmals neu lancieren. Und Lugano bekäme eine Alternative für den zuletzt schwächelnden Amir Saipi (25).

