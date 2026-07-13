Fünf Jahre lang ist Amir Saipi für den FC Lugano aufgelaufen, nun zieht es den Torhüter ins Ausland: Er unterschreibt beim spanischen Zweitligisten CD Castellon.

Amir Saipi und der FC Lugano gehen getrennte Wege. Gemäss Blick-Informationen wechselt der 26-jährige Torhüter zu CD Castellon in die zweite spanische Liga. Der Deal soll am Dienstag fix werden. Der Verein aus der valencianischen Stadt Castello de la Plana hat in der vergangenen Saison als Sechster die Aufstiegsplayoffs erreicht, musste dann aber im Halbfinal gegen UD Almeria den Traum von der Primera Division begraben.

Saipis erstmaliger Wechsel ins Ausland kommt trotz laufendem Vertrag bis im Sommer 2027 nicht überraschend: In der vergangenen Saison hat der ehemalige Junior von Schaffhausen, Winterthur und GC auf der Goalie-Position in Lugano Konkurrenz von David von Ballmoos erhalten und den Status als Nummer eins abgeben müssen.

Der ehemalige YB-Torhüter ist nach seiner Leihe von den Luganesi definitiv übernommen worden, womit die Luft für Saipi dünn geblieben wäre. Sein Abgang dürfte Lugano noch etwas Geld einbringen: Saipis Martwerkt wird derzeit auf rund 1,5 Millionen Franken beziffert.

Damit geht eine erfolgreiche Zeit zu Ende: Mit ihm im Tor hat sich Lugano zum Super-League-Spitzenteam entwickelt und klassierte sich nie schlechter als Vierter. Dazu kommen der Cup-Titel 2022 und der Sprung in den Achtelfinal der Conference League in der Saison 2024/25. Das hat auch das Interesse im Kosovo geweckt: Für das Nationalteam seines zweiten Heimatlandes ist er seit März 2025 viermal aufgelaufen.

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