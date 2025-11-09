Der FC Winterthur verliert trotz guter Leistung 0:1 gegen GC. Trainer Patrick Rahmen bleibt trotz der bitteren Niederlage und sieben Punkte Rückstand am Tabellenende optimistisch.

1/5 Es ist ein bitterer Abend für Winterthur-Trainer Patrick Rahmen. Foto: keystone-sda.ch

Tobias Wedermann Fussballchef

Gegen Luzern führte man 2:0 und gab es aus den Händen, gegen ein über lange Zeit schwaches GC erarbeitete man sich Chancen, doch belohnte sich nicht und verliert gar noch mit 0:1. Der Trainereffekt mit Patrick Rahmen ist offensichtlich in Winterthur und er ist positiv. «Ausser in Thun hätten wir jedes Spiel gewinnen können», sagt er selber über die Spiele unter seiner Regie.

Die Last-Minute-Niederlage gegen den Kantonsrivalen GC und Konkurrent Nummer 1 im Abstiegskampf ist wegen des aberkannten Führungstreffers aus der 88. Minute besonders enttäuschend. «Es ist so bitter, es sind ein paar Zentimeter», so Rahmen über das Abseits von Andrin Hunziker. «Auch das Gegentor ist ein abgelenkter Ball, der Muci vor die Füsse fällt. Wir sind nicht ausgespielt worden oder haben krasse Fehler gemacht. Alles zusammen ist das natürlich sehr bitter.»

3:01 GC-Sieg im Kellerduell: Muci trifft in der Nachspielzeit mitten ins Winti-Herz

GC kann mit dem Sieg den Vorsprung auf den Tabellenletzten ausbauen. Winterthur hat nun sieben Punkte Rückstand auf den Zweitletzten.

«Wir können diese sieben Punkte aufholen»

Trotz all dieser negativen Gefühle will sich Rahmen aber auf den Gesamteindruck der zweieinhalb Wochen seines Winti-Comebacks fokussieren und gibt sich kämpferisch: «Auf dem Verlauf und den Leistungen können wir so aufbauen, dass wir die Überzeugung haben, wieder ranzukommen. Wenn wir so auf den Platz gehen, können wir diese sieben Punkte wieder aufholen.»

Dafür soll nun auch eine Erweiterung in seinem Trainer-Staff sorgen. Der 34-jährige Jonas Uebersax wird von der U21 zum Co-Trainer von Rahmen befördert. Blick machte vor der Partie in Winterthur publik, dass FCB-Legende Mario Cantaluppi dafür von der U21 in Basel zum FCW wechselt. Am Montag soll das von beiden Klubs offiziell kommuniziert werden. Darauf verweist auch Patrick Rahmen auf Anfrage. Zu Uebersax sagt er aber: «Er bringt vieles mit und kann eine junge Denkweise einbringen, ein neues Element in unserer Situation.»