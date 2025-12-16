Der FC Luzern verliert mittlerweile in Serie. Doch trotz des Absturzes steht Coach Mario Frick nicht zur Diskussion. Was hältst du davon?

Ist es richtig, dass der FCL so sehr an Frick festhält?

Der FC Luzern macht in der Super League eine schwierige Zeit durch. Zuletzt setze es drei Pleiten in Serie. Der letzte Sieg datiert vom 2. November. Statt wie erhofft in den Top-6 mitzumischen, stürzte das Team von Trainer Mario Frick bis auf den drittletzten Platz ab.

Trotzdem stärkt FCL-Sportchef Remo Meyer seinem Coach öffentlich den Rücken. «Der Trainer steht nicht zur Diskussion. Wir versuchen, gemeinsam aus der Krise zu kommen», so Meyer gegenüber Blue nach der Niederlage gegen YB.

Worte, die ihm gutgetan hätten, wie Frick zugibt. Doch Worte, die auch den Fans passen? Was meinst du: Findet der FCL unter Frick aus dem Tief? Mach mit bei der Umfrage und sag uns deine Meinung auch in den Kommentaren.

