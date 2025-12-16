DE
YB-Males trifft gegen Luzern herrlich
4:22
Highlights im Video:YB-Males trifft gegen Luzern herrlich

Trotz der Krise
Ist es richtig, dass der FCL so sehr an Frick festhält?

Der FC Luzern verliert mittlerweile in Serie. Doch trotz des Absturzes steht Coach Mario Frick nicht zur Diskussion. Was hältst du davon?
Publiziert: 14:03 Uhr
Kommentieren
Mario Frick steht beim FCL vor einer kniffligen Aufgabe. Aber der Klub stärkt ihm in der Krise den Rücken.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Der FC Luzern macht in der Super League eine schwierige Zeit durch. Zuletzt setze es drei Pleiten in Serie. Der letzte Sieg datiert vom 2. November. Statt wie erhofft in den Top-6 mitzumischen, stürzte das Team von Trainer Mario Frick bis auf den drittletzten Platz ab.

Trotzdem stärkt FCL-Sportchef Remo Meyer seinem Coach öffentlich den Rücken. «Der Trainer steht nicht zur Diskussion. Wir versuchen, gemeinsam aus der Krise zu kommen», so Meyer gegenüber Blue nach der Niederlage gegen YB.

Worte, die ihm gutgetan hätten, wie Frick zugibt. Doch Worte, die auch den Fans passen? Was meinst du: Findet der FCL unter Frick aus dem Tief? Mach mit bei der Umfrage und sag uns deine Meinung auch in den Kommentaren.

«Das Wichtigste ist, nicht zu jammern»
2:21
Klare Worte von FCL-Frick:«Das Wichtigste ist, nicht zu jammern»
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
17
11
34
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
17
13
31
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
17
7
29
4
FC Basel
FC Basel
17
7
28
5
FC Sion
FC Sion
17
6
27
6
FC Lugano
FC Lugano
17
1
27
7
FC Zürich
FC Zürich
17
-4
24
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
17
4
21
9
Servette FC
Servette FC
17
-6
19
10
FC Luzern
FC Luzern
17
-3
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
17
-12
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
17
-24
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
