In Italien ist am Dienstag Deadline Day. Ein Serie-A-Klub, der sich offenbar auf den letzten Drücker noch in der Schweiz bedienen möchte, ist Lazio.
Die Römer suchen gemäss «Sky Italia» noch Verstärkung auf den Flügeln. Der Nigerianer Philip Otele vom FC Basel soll da ins Profil passen. Es gibt allerdings einen Haken.
Laut Transferjournalist Sacha Tavolieri strebt Lazio nämlich eine Leihe mit Kaufoption für den 27-Jährigen an. Der FCB dürfte aber eher an einem fixen Verkauf interessiert sein. Die Verhandlungen zwischen beiden Klubs laufen.
Otele, der in Basel noch einen Vertrag bis 2028 besitzt, war vergangene Saison bereits in die Bundesliga zum HSV verliehen worden. Die Kaufoption wurde anschliessend aber nicht gezogen.
Otele kommt in dieser Saison unter Trainer Stephan Lichtsteiner auf vier Einsätze, er blieb bisher aber ohne Torbeteiligungen.
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