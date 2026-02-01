DE
FR
Abonnieren

Transfer-Meldung nach Sieg
YB holt serbischen Linksverteidiger

YB hat einen neuen Linksverteidiger verpflichtet: Stefan Bukinac kommt aus Novi Sad.
Publiziert: vor 42 Minuten
|
Aktualisiert: vor 41 Minuten
Kommentieren
Stefan Bukinac kommt aus Novi Sad zu YB.
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Was serbische Medien in den letzten Tagen bereits angekündigt haben, bestätigen die Young Boys nun. Stefan Bukinac (20) kommt vom FK Vojvodina Novi Sad nach Bern. «Mozzart Sport» spricht von zwei Millionen Euro Ablöse. Bukinac hat einen langfristigen Vertrag bis 2030 unterschrieben.

Der serbische U21-Nationalspieler stammt aus der Jugend des aktuell Drittplatzierten der serbischen Super Liga. In der laufenden Saison stand der Linksverteidiger in allen 20 möglichen Partien auf dem Platz – 18 Mal davon in der Startelf. Der Youngster wird bei YB die Nummer 33 tragen. 

Mit dem langzeitverletzten Jaoen Hadjam (22), den Nachwuchsspielern Olivier Mambwa (17) und Rhodri Smith (19) und nun Stefan Bukinac (20) haben die Young Boys jetzt vier Linksverteidiger im Kader – allesamt sind sie noch sehr jung. 

Noch näher dran an YB

Füge jetzt YB deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zu YB
Nichts verpassen
Alle Storys zu YB
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Fussball-Transfers
        Fussball-Transfers
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        Super League
        Super League