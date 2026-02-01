YB hat einen neuen Linksverteidiger verpflichtet: Stefan Bukinac kommt aus Novi Sad.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Was serbische Medien in den letzten Tagen bereits angekündigt haben, bestätigen die Young Boys nun. Stefan Bukinac (20) kommt vom FK Vojvodina Novi Sad nach Bern. «Mozzart Sport» spricht von zwei Millionen Euro Ablöse. Bukinac hat einen langfristigen Vertrag bis 2030 unterschrieben.

Der serbische U21-Nationalspieler stammt aus der Jugend des aktuell Drittplatzierten der serbischen Super Liga. In der laufenden Saison stand der Linksverteidiger in allen 20 möglichen Partien auf dem Platz – 18 Mal davon in der Startelf. Der Youngster wird bei YB die Nummer 33 tragen.

Mit dem langzeitverletzten Jaoen Hadjam (22), den Nachwuchsspielern Olivier Mambwa (17) und Rhodri Smith (19) und nun Stefan Bukinac (20) haben die Young Boys jetzt vier Linksverteidiger im Kader – allesamt sind sie noch sehr jung.

