Er soll auch beim FC Basel auf dem Zettel gewesen sein. Jetzt steht der ehemalige St. Galler Isaac Schmidt vor einem Wechsel aus England nach Bern.

Florian Raz Reporter Fussball

Die Young Boys sollen unmittelbar vor der Verpflichtung von Isaac Schmidt (26) stehen. Das meldet der Transfer-Experte Fabrizio Romano. Schmidt ist beim Premier-League-Aufsteiger Leeds United unter Vertrag, war aber zuletzt an Werder Bremen in die Bundesliga ausgeliehen.

Schmidt gehörte beim FC St. Gallen zu den interessantesten Schweizer Spielern im linken Couloir, obwohl er Rechtsfuss ist. Im Sommer 2024 schaffte er den Sprung zu Leeds. Dort konnte er sich allerdings nie durchsetzen. Jetzt scheint er auf der Suche nach einem Team zu sein, bei dem er seiner Karriere neuen Schwung verleihen kann.

Schmidt war zuletzt auch mit dem FC Basel in Verbindung gebracht worden. Die Basler haben inzwischen allerdings den Franzosen Coleen Louis (21) als Ersatz für den nach Salzburg abgewanderten Linksverteidiger Dominik Schmid (28) verpflichtet.

Nun scheint Schmidts Weg also nach Bern zu führen. Er wäre nach Cédric Zesiger der zweite Schweizer, den die Berner aus dem Ausland zurück in die Schweiz holen. Für Schmidt dürfte es auch darum gehen, mit vielen Einsatzminuten die Chancen auf Einsätze im Nationalteam zu erhöhen.

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