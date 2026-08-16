Martina Voss-Tecklenburg übernimmt den Trainer-Posten bei den FCZ-Frauen. Die ehemalige Nati-Trainerin unterschreibt einen Zweijahresvertrag, nimmt die Arbeit aber erst im Oktober auf.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Drei Tage vor dem Saisonstart entliess der FC Zürich den Frauen-Trainer Renato Gligoroski. Für die ersten Spiele stand der technische Direktor Alessandro Mangiarratti an der Seitenlinie. Jetzt hat der FCZ die vakante Stelle besetzt – und wie. Ab Oktober 2026 übernimmt Martina Voss-Tecklenburg (58) die Geschicke bei den Zürcherinnen, das gibt der FCZ am Sonntagnachmittag bekannt.

Mit der Deutschen kehrt ein bekanntes Gesicht in den Schweizer Frauenfussball zurück. Zwischen 2012 und 2018 war sie Trainerin der Schweizer Nationalmannschaft und führte die Nati 2015 erstmals an eine WM. Nach sechs Jahren wechselte sie zurück nach Deutschland und übernahm das Amt der DFB-Cheftrainerin. Zu den Höhepunkten ihrer Amtszeit gehörte die EM 2022 in England, wo sie mit Deutschland das Endspiel erreichte und Vize-Europameisterin wurde. Ihre Zeit als Bundestrainerin endete im Herbst 2023.

Sportlich läuft es den FCZ-Frauen in der noch jungen Saison hervorragend. Nach zwei Spielen hat man sechs Punkte auf dem Konto, zum Saisonauftakt gab es einen 3:0-Auwärtssieg in Yverdon, bevor man am Sonntag gegen Luzern einen 3:2-Heimsieg einfahren konnte.

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