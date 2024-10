Gesperrter Abrashi steht gegen Lugano in der GC-Kurve

In der wegweisenden englischen Woche fehlt bei GC im ersten Spiel gegen Lugano (am Donnerstag, 20.30 Uhr) der Captain. Wobei «fehlen» das falsche Wort ist. Er wird mitleiden wie kein Zweiter.

Simon Strimer

GC-Trainer Marco Schällibaum (62) hat gerade seine Ausführungen über Leader Amir Abrashi (34) beendet, da fügt der Mediensprecher der Hoppers etwas an: «Übrigens: Amir wird beim Heimspiel gegen Lugano in der Kurve stehen.» Kurze Stille beim Blick-Interview mit Schällibaum. Dann fügt der 62-Jährige an: «Okay, cool. Finde ich gut.» Der Coach ist sichtlich erfreut.

Dann erklärt Abrashi in der kurz darauf veröffentlichten Videobotschaft der Hoppers, in der er sich an die Fans wendet: «Da ich gelbgesperrt bin, versuche ich die Mannschaft trotzdem voll zu unterstützen – und dies bei euch in der Kurve. Komme doch auch, pushen wir die Mannschaft. Hopp GC.»

GC-Kurve plötzlich eine Gerade

Die Fankurve wird im Letzigrund für einmal gar nicht in der Kurve des Stadions sein, sondern auf der Gegentribüne. GC schenkt den Fans für das Lugano-Spiel ein sogenanntes Ticket-Upgrade: «Alle bereits gekauften oder noch zu kaufenden Tickets sowie Saisonabos für den Sektor B werden automatisch für den Sektor C freigeschaltet.» Der Grund? «Als Dank für die Unterstützung in den ersten elf Runden.» Und die Fans der Gegentribüne dürfen auf die Haupttribüne.

Die GC-Fans mussten im ersten Drittel der Hauptrunde oft leiden. Das weiss Trainer Schällibaum. Bei der Arbeit unter der Woche im Training zeigt er sich mit seinen Spielern zufrieden, aber in den Matches fordert er von ihnen noch mehr Leidenschaft.

«Er war ab und zu ein bisschen hart diese Woche»

Leidenschaft, wie sie Leithammel Abrashi vorlebt. Wie nimmt Trainer Schällibaum seinen emotionalen Captain im Tabellenkeller wahr? «Er befasst sich stark mit der Situation, ist ein sensibler Mensch. Er leidet auch, aber auf dem Platz vergisst man gewisse Sachen, das ist gut so.»

Andere bei GC sind ruhiger, Abrashi sagt fadengerade seine Meinung. «Er ist nicht umsonst Captain», sagt Schällibaum. «Gerade, wenn es nicht gut läuft, brauchen wir gewisse Persönlichkeiten. Er ist ein solcher Charaktertyp, der ab und zu ein bisschen hart war diese Woche. Nicht negativ gemeint, sondern, weil es gerade noch mehr gebraucht hat. Er macht das gut.»

Zu dieser Härte bei Abrashi kommt nun die Nahbarkeit dazu. Für die Fans sicher ein besonderer Abend an der Seite des Captains.

