Servette muss in der 9. Runde zum Überraschungsleader Thun (Samstag, 18 Uhr). Das sind die neusten Insides aus dem Genfer Lager.

Darum gehts Was macht Trainer Gourvennec aus zwei Wochen Ruhe?

Zurckgefallen in Hierarchie! So stehts um Routinier Rouiller

Tim Guillemin, Simon Strimer

Die News der Woche

Trainer Jocelyn Gourvennec hatte endlich Zeit zum Arbeiten. Der Franzose, der nach dem Scheitern von Thomas Häberli zu Beginn der Saison in aller Eile verpflichtet wurde, musste improvisieren, während die Spiele in Europa, im Schweizer Cup und in der Super League aufeinanderfolgten. Nun in der Nati-Pause fehlten nicht allzu viele Spieler: Dylan Bronn, Joël Mall, Keyan Varela, Samuel Mraz und Jamie Atangana. Gute Nachrichten: David Douline, der lange Zeit verletzt war, ist wieder einsatzbereit.

Die grosse Frage

Bleibt Steve Rouiller auf der Bank? Der Walliser, ein langjähriger Schlüsselspieler von Servette, ist in den Augen von Gourvennec in der Innenverteidiger-Hierarchie hinter Dylan Bronn und Yoan Severin zurückgefallen. Und da seine einzige Erfahrung als rechter Aussenverteidiger in Yverdon schlecht lief, sitzt der Mann mit 250 Spielen für Servette nun fest. Wie lange?

Gesagt ist gesagt

«Miroslav Stevanovic!» Die Genfer haben ihre Spieler gebeten, denjenigen Kicker zu nennen, der ihrer Meinung nach den Ballon d'Or verdient hätte, ohne ihn jemals gewonnen zu haben. Jérémy Frick hat seinen bosnischen Teamkollegen genannt, dessen Bescheidenheit unbestritten ist. Ein weiterer Beweis dafür, dass die Mannschaft gut harmoniert und dass der legendäre Torwart, der frustriert ist, nur die Nummer 2 zu sein, nach wie vor ein geschätzter Anführer in der Umkleidekabine ist.

Mögliche Aufstellung

Mall; Srdanovic, Bronn, Severin, Njoh; Fomba, Cognat; Stevanovic, Antunes, Varela; Ayé.

Wer fehlt?

Niemand.

Neben dem Platz

Die Extrazüge sind zurück. Nach zahlreichen Zwischenfällen zwischen zwei Genfer Fangruppen (La Section Grenat und Les Plus Malins) wurden die Extrazüge für Auswärtsspiele vorübergehend eingestellt. Servette hofft, dass alles reibungslos verläuft, und «erinnert alle seine Fans daran, sich verantwortungsbewusst zu verhalten, um dieses bevorzugte Transportmittel langfristig zu sichern.»

Hast du gewusst, dass...

... die letzten beiden Spiele von Servette gegen Thun in einem Debakel endeten? Es war ein 1:4 im Cup-Achtelfinal 2021 und ein 1:5 im Juli 2020. Der Absteiger nach dem Liga-Duell im Corona-Sommer 2020 war dann allerdings Thun. Und in den Duellen davor gewann mehrmals Servette. Lange ists her.

Aufgepasst auf

Keyan Varela (19). Das Genfer Eigengewächs kommt mit einem Erfolgserlebnis aus der Natipause zurück. Er hat für die U20-Nati Portugals das späte Siegtor gegen Deutschland erzielt. Bei Servette steht er womöglich in der Startelf.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 8 Runden:

1. Srdanovic 4,3

2. Mall 4,2

3. Cognat 4,0

Hier gehts zu allen Genfer Noten.

Der Schiedsrichter

Nico Gianforte.

Der Gegner

Geht jetzt der Knopf von Null-Tore-Stürmer Labeau auf? Sportchef Dominik Albrecht nimmt Stellung. Hier erscheint das Thun-Inside.

