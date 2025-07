Sion-Stürmer kehrt in die Heimat zurück

Sion-Stürmer kehrt in die Heimat zurück

Mouhcine Bouriga hinterliess keinen bleibenden Eindruck in der Schweiz. Foto: Pius Koller

Weniger als eine Stunde vor Anpfiff von Sions Super-League-Startspiel auswärts gegen den FC Zürich wird der Abgang von Mouhcine Bouriga publik. Der 25-jährige Stürmer kehrt in seine marokkanische Heimat zurück, sein neuer Klub ist ab sofort die AS FAR Rabat.

Bouriga stiess im vergangenen September von der MAS Fès (Marokko) zum FC Sion. In 23 Einsätzen für die Mannschaft von Didier Tholot gelang ihm ein Tor – gegen den FCZ am 15. Februar 2025.