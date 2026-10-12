Thun-Verteidiger wird für mehrere Spiele gesperrt

Der FC Thun muss in den nächsten beiden Spielen auf Jan Bamert verzichten. Die Liga bestraft den Verteidiger damit für seine Rote Karte gegen den FCZ.

66 Minuten sind am Samstag zwischen dem FC Zürich und Thun (4:2) gespielt, da steigt Thun-Verteidiger Jan Bamert rüde in einen Zweikampf mit Miguel Reichmuth. Dabei trifft er seinen Gegenspieler mit offener Sohle an der Wade.

Das Verdikt nach VAR-Intervention: Bamert sieht Rot. Am Montag gibt die SFL bekannt, wie lange die Berner Oberländer ohne ihren Interimscaptain auskommen müssen. Der 28-Jährige wird für zwei Spiele gesperrt.

Damit werden die Personalprobleme für Thun-Trainer Gian-Luca Privitelli noch etwas grösser: Er muss in der Zweitrunden-Partie im Schweizer Cup gegen Schaffhausen ohne seine beiden Stamm-Innenverteidiger auskommen. Neben Bamert wird da auch der eigentliche Captain Marco Bürki fehlen, der nach seiner Roten Karte aus dem Spiel gegen GC (0:1) Mitte September die letzte seiner vier Spielsperren absitzt.

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