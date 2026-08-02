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Thun-Noten gegen YB
Gleich mehrere Thuner sind unbrauchbar – keiner ist genügend

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zur 0:6-Klatsche von Thun gegen YB.
Publiziert: 00:14 Uhr
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1/10
YB lässt Thun keine Chance und gewinnt mit 6:0.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
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Alain KunzReporter Fussball

Uff! 0:6 zuhause. Und wenn ihr ganz ehrlich seid, liebe Thuner, und gut in den Spiegel schaut: Es wäre gar ein Stängeli möglich gewesen. Denn YB hat in der zweiten Halbzeit einige Topchancen mit zu viel Spielerei vor dem Tor und ein bisschen Nonchalance vergeben. Deshalb sind die Noten für den Meister auch ganz tief. 

Die Schlechtesten kriegen in einem solchen Fall eine Eins. Lucien Dähler, der Joël Monteiro beim 0:1 artig Geleitschutz bietet – und nicht nur das. Ashvin Balaruban, der bei mehreren Toren schlecht aussieht. Leyton Stewart, der nicht existiert. An der Eins schrammen zudem Fabio Saiz, Jan Bamert und Nicolas Bürgy haarscharf vorbei. Es ist ein Abend zum Vergessen für die Oberländer! Genügend ist keiner. Goalie Niklas Steffen holt sich eine drei ab. Er sieht nicht bei allen Toren glücklich aus, verhindert aber einige weitere.

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2
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6
2
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2
1
4
3
FC Lugano
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1
1
3
3
FC St. Gallen
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1
1
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FC Zürich
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2
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2
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3
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1
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1
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