Alain KunzReporter Fussball
Man of the Match ist der österreichische U21-Nationalspieler Furkan Dursun. Er macht das 1:0 und legt hervorragend auf für Reichmuth und den zweiten Oberländer Treffer. Klare 5. Auch stark: Abwehrchef Jan Bamert, der keinen Schnitzer in seiner Performance hat. Das wars dann auch! Der Rest spielt solid. Es fällt keiner ab. So dass es dann halt mal neun Vierer gibt.
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
9
20
25
2
BSC Young Boys
9
13
19
3
FC Sion
9
9
19
4
FC Basel
9
0
13
5
FC St. Gallen
9
-3
13
6
FC Luzern
9
-1
12
7
FC Zürich
9
-6
11
8
Servette FC
9
-2
10
9
FC Thun
9
-8
10
10
Grasshopper Club Zürich
9
-11
8
11
FC Vaduz
9
-3
6
12
FC Lausanne-Sport
9
-8
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde