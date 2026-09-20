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Thun-Noten gegen Vaduz
Zwei Spieler überragen beim Meister alle

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zum 2:1-Sieg von Thun gegen Vaduz.
Publiziert: vor 29 Minuten
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1/8
Nach drei Niederlagen in Folge feiern die Thuner wieder drei Punkte.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
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Alain KunzReporter Fussball

Man of the Match ist der österreichische U21-Nationalspieler Furkan Dursun. Er macht das 1:0 und legt hervorragend auf für Reichmuth und den zweiten Oberländer Treffer. Klare 5. Auch stark: Abwehrchef Jan Bamert, der keinen Schnitzer in seiner Performance hat. Das wars dann auch! Der Rest spielt solid. Es fällt keiner ab. So dass es dann halt mal neun Vierer gibt.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
9
20
25
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
9
13
19
3
FC Sion
FC Sion
9
9
19
4
FC Basel
FC Basel
9
0
13
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
9
-3
13
6
FC Luzern
FC Luzern
9
-1
12
7
FC Zürich
FC Zürich
9
-6
11
8
Servette FC
Servette FC
9
-2
10
9
FC Thun
FC Thun
9
-8
10
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
9
-11
8
11
FC Vaduz
FC Vaduz
9
-3
6
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
9
-8
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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Super League
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FC Thun
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