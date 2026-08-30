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Thun-Noten gegen St. Gallen
Offensiv-Duo mit starkem Spiel – Defensive wankt

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten des 4:3-Siegs von Thun gegen St. Gallen.
Publiziert: vor 23 Minuten
|
Aktualisiert: vor 11 Minuten
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Thun schlägt St. Gallen in einem torreichen Spiel 4:3.
Foto: keystone-sda.ch
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Der FC Thun startet stark in die Partie. Hinten lässt man fast nichts zu und im Spiel nach vorne spielen die Berner Oberländer enorm vertikal. Vor allem der bullige Brighton Labeau wird oft gesucht. Der Stürmer macht die Bälle dingfest und erzielt selbst zwei Tore. Auch Furkan Dursun kommt gut in die Partie, schiesst ein Tor selbst und bereitet zwei weitere vor. Lange macht die Verteidigung der Thuner eine gute Falle, erst als die St. Galler ihre Schlussoffensive lancieren, beginnt die Defensive zu wanken. Doch sie fällt nicht, auch weil Niklas Steffen mehrere gute Paraden auspackt.

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FC Basel
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FC St. Gallen
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