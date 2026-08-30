Andri Bäggli Redaktor Sport

Der FC Thun startet stark in die Partie. Hinten lässt man fast nichts zu und im Spiel nach vorne spielen die Berner Oberländer enorm vertikal. Vor allem der bullige Brighton Labeau wird oft gesucht. Der Stürmer macht die Bälle dingfest und erzielt selbst zwei Tore. Auch Furkan Dursun kommt gut in die Partie, schiesst ein Tor selbst und bereitet zwei weitere vor. Lange macht die Verteidigung der Thuner eine gute Falle, erst als die St. Galler ihre Schlussoffensive lancieren, beginnt die Defensive zu wanken. Doch sie fällt nicht, auch weil Niklas Steffen mehrere gute Paraden auspackt.

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