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Thun-Noten gegen Sion
Viele Spieler knapp genügend – ein Verteidiger sticht heraus

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zum 2:3 von Thun in Sion
Publiziert: vor 59 Minuten
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1/8
Sion und Thun liefern sich im Tourbillon einen harten Kampf.
Foto: keystone-sda.ch
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Alain KunzReporter Fussball

Irgendwie ist der Thuner Auftritt im Tourbillon weder Fisch noch Vogel. Positiv ist, mit welcher Vehemenz Trainer Privitelli nach der Gelb-Roten Karte gegen Sions Sylla den Sieg im Tourbillon will. Doch die Spieler machen da nicht ganz mit. Und so gibts nur einen, der herausragt: Fabio Fehr, der zeigt, wie viel Einfluss aufs Spiel ein Aussenverteidiger nehmen kann. Er bereitet ein Tor und eine Grosschance mit starken Cornern vor. Er schiesst das 2:2. Er verpasst mit einem Kopfball eine Topchance. Das gibt die einzige 5 im Oberländer Team.

Abgefallen sind die beiden Flügel Derbaci und Maier, die ohne Einfluss bleiben. Saiz begeht das überflüssige Penaltyfoul an Rrudhani. Und Steffen lässt halt Kronigs nicht perfekt gelungenen Volleyschuss in der 94. Minute schon fadengerade nach vorne abprallen. Die alle haben eine 3. Der Rest kriegt eine 4.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
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6
13
18
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
7
12
15
3
FC Sion
FC Sion
6
3
12
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
6
1
10
5
FC Basel
FC Basel
7
0
10
6
FC Luzern
FC Luzern
7
-3
9
7
FC Thun
FC Thun
6
-6
7
8
FC Zürich
FC Zürich
7
-7
7
9
FC Vaduz
FC Vaduz
7
-1
6
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
7
-3
6
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
6
-5
5
12
Servette FC
Servette FC
6
-4
4
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