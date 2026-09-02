Tim Guillemin Redaktor Sport

Thun präsentiert sich insgesamt solide und die Abwehr wird vom harmlosen Angriff von Lausanne-Sport kaum gefordert. Nicolas Bürgy überzeugt im Abwehrzentrum, doch auch die übrigen Berner Verteidiger zeigten eine tadellose Leistung. Im Mittelfeld agierte Nils Reichmuth enorm umtriebig und sorgte bei jeder Gelegenheit für Gefahr im Lausanner Strafraum.

Nassim Zoukit hingegen verliert viel zu viele Bälle und trifft nicht immer die richtigen Entscheidungen; zudem kann er seine Aggressivität nicht stets im Zaum halten. Im Sturm bleibt Brighton Labeau zwar ohne eigenen Treffer, setzt sich aber körperlich stark durch und holt dank seiner effektiven Ballbehauptung mehrere Freistösse heraus. Für den jungen Angreifer Simon Lengen verläuft die Partie enttäuschend.

Wechsel: 62. Dursun für Lengen und Fehr für Strannegard. 75. Saiz für Reichmuth. 81. Käit für Roth. 82. Christoffersson für Labeau.

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