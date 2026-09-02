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Thun-Noten gegen Lausanne
Abwehr überzeugt – Angriff enttäuscht

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zum 0:0 von Thun gegen Lausanne.
Publiziert: vor 10 Minuten
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1/5
Morgan Poaty (l.) geht gegen Simon Lengen ins Kopfballduell.
Foto: keystone-sda.ch
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Tim GuilleminRedaktor Sport

Thun präsentiert sich insgesamt solide und die Abwehr wird vom harmlosen Angriff von Lausanne-Sport kaum gefordert. Nicolas Bürgy überzeugt im Abwehrzentrum, doch auch die übrigen Berner Verteidiger zeigten eine tadellose Leistung. Im Mittelfeld agierte Nils Reichmuth enorm umtriebig und sorgte bei jeder Gelegenheit für Gefahr im Lausanner Strafraum. 

Nassim Zoukit hingegen verliert viel zu viele Bälle und trifft nicht immer die richtigen Entscheidungen; zudem kann er seine Aggressivität nicht stets im Zaum halten. Im Sturm bleibt Brighton Labeau zwar ohne eigenen Treffer, setzt sich aber körperlich stark durch und holt dank seiner effektiven Ballbehauptung mehrere Freistösse heraus. Für den jungen Angreifer Simon Lengen verläuft die Partie enttäuschend.

Wechsel: 62. Dursun für Lengen und Fehr für Strannegard. 75. Saiz für Reichmuth. 81. Käit für Roth. 82. Christoffersson für Labeau. 

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
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6
12
14
2
FC Lugano
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4
10
12
3
FC Basel
FC Basel
5
3
10
4
FC Luzern
FC Luzern
6
-3
8
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
5
-1
7
6
FC Thun
FC Thun
5
-5
7
7
FC Sion
FC Sion
4
1
6
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
-1
6
9
FC Zürich
FC Zürich
6
-7
6
10
Servette FC
Servette FC
4
-1
4
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
5
-5
4
12
FC Vaduz
FC Vaduz
6
-3
3
Meisterschaftsrunde
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