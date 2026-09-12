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Thun-Noten gegen GC
Trotz Pleite war beim Meister nicht alles schlecht

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zum 0:1 von Thun gegen GC.
Publiziert: vor 43 Minuten
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GC feiert im Berner Oberland den zweiten Super-League-Sieg der Saison.
Foto: keystone-sda.ch
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Eigentlich zeigt Thun in der zweiten Halbzeit keinen schlechten Auftritt. Das grosse Problem: Captain Marco Bürki steht da schon nicht mehr auf dem Feld, weil er in der ersten Hälfte eine unnötige Rote Karte gesehen hat – erneut. Vorne mangelt es den Thunern an der nötigen Durchschlagskraft. Zwar macht Brighton Labeau den Ball oft gut fest, doch der Stürmer muss eigentlich auch das 1:0 erzielen – tut dies aber nicht. 

Grosse Probleme haben die Thuner in der Defensive. Tom Strannegard hat Mühe mit dem Tempo und auch Goalie Niklas Steffen strahlt am Samstagabend nicht die grosse Ruhe am Ball aus. Ein gebrauchtes Spiel für die Berner Oberländer, die sich definitiv mehr vorgenommen haben.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
7
13
19
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
8
12
16
3
FC Sion
FC Sion
7
6
15
4
FC Basel
FC Basel
7
0
10
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
7
-2
10
6
FC Luzern
FC Luzern
7
-3
9
7
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
7
-4
8
8
FC Thun
FC Thun
7
-7
7
8
FC Zürich
FC Zürich
7
-7
7
10
FC Vaduz
FC Vaduz
7
-1
6
11
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
7
-3
6
12
Servette FC
Servette FC
6
-4
4
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Thun
FC Thun
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