Andri Bäggli Redaktor Sport

Eigentlich zeigt Thun in der zweiten Halbzeit keinen schlechten Auftritt. Das grosse Problem: Captain Marco Bürki steht da schon nicht mehr auf dem Feld, weil er in der ersten Hälfte eine unnötige Rote Karte gesehen hat – erneut. Vorne mangelt es den Thunern an der nötigen Durchschlagskraft. Zwar macht Brighton Labeau den Ball oft gut fest, doch der Stürmer muss eigentlich auch das 1:0 erzielen – tut dies aber nicht.

Grosse Probleme haben die Thuner in der Defensive. Tom Strannegard hat Mühe mit dem Tempo und auch Goalie Niklas Steffen strahlt am Samstagabend nicht die grosse Ruhe am Ball aus. Ein gebrauchtes Spiel für die Berner Oberländer, die sich definitiv mehr vorgenommen haben.

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