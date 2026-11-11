Yosef Shonora ist in der Nacht auf Montag verstorben, das gibt der FC Thun am Mittwoch bekannt. Der 16-Jährige war Teil des Thuner Nachwuchs.

Darum gehts Yosef Shonora verstarb in der Nacht auf Montag

Der 16-Jährige spielte zuletzt in der U17 des FC Thun

Liverpool-Star Hugo Ekitiké trauert auf Instagram mit

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Es sind schreckliche Nachrichten, die am Mittwoch aus dem Berner Oberland kommen. Yosef Shonora (†16), Spieler der U17 des FC Thuns, ist in der Nacht auf Montag verstorben. Das bestätigt der amtierende Schweizer Meister auf Anfrage von «20 Minuten». Auf weitere Angaben zum Tod des Fussball-Talents verzichtet der FC Thun zum Schutz des Angehörigen.

Shonora spielte letzte Saison in für die U16 der Berner Oberländer und stieg im Sommer zur nächsthöheren Altersstufe auf. Seinen letzten Einsatz hatte der Mittelfeldspieler Ende Oktober. Bei seinen Teamkollegen ist der Schock und die Trauer gross. Sirak Teklit, Mitspieler des Verstorbenen, macht seine Trauer in einem Instagram-Post öffentlich.

«Keine Worte können beschreiben, was passiert ist, von gestern bis heute bist du plötzlich weg und ich kann es immer noch nicht glauben, mein Yoyo», schreibt Teklit zu einem Bild, dass die beiden Nachwuchs-Kicker zusammen auf dem Feld zeigt. «Du warst nicht nur ein Teamkollege, sondern ein Bruder für mich», fährt er fort.

«Ich wünsche euch allen Kraft, Liebe und Trost in dieser unglaublich schwierigen Zeit, möge Gott euch beschützen und euch die Kraft geben, diese Verluste gemeinsam zu überwinden.» Weiter schreibt Teklit weiter: «Ihr seid nicht allein, ruht in Frieden, mein Yoyo, ich liebe dich und werde dich für immer vermissen, du wirst immer ein Teil von uns sein.»

Unter dem Post bekunden neben Nati-Verteidiger Aurèle Amenda (23) und dem Thuner Meisterhelden Ethan Meichtry (21) auch Liverpool-Star Hugo Ekitiké (24) sein Mitleid.