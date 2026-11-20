Im Berner Oberland mischen sich vor dem Derby gegen YB Trauer und Selbstvertrauen. Sportlich wollen die Oberländer im Wankdorf am Samstag zeigen, dass das 0:6 aus der zweiten Runde ein Ausrutscher war. Hier kommt das Thun-Inside.

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Die News der Woche

Im Berner Oberland trauert man um ein Stück Klubgeschichte: Der FC Thun nimmt Abschied von seinem Ehrenmitglied Heiri Egger, der am 5. November im Alter von 93 Jahren verstorben ist. 1946 stiess er kurz nach dem Zweiten Weltkrieg als Junior zum Verein, kehrte 1956 nach einigen Wanderjahren endgültig «heim» – und wurde zur Institution. Ob als Spieler, Betreuer, Klubwirt, Chauffeur oder Materialwart, vom alten Grabengut über das Stadion Lachen bis ins heutige Visana Stadion: Egger war immer da.

Er begleitete seinen Herzensklub durch sämtliche Höhen und Tiefen. Vom Absturz in die 2. Liga bis hoch in die Champions League, den Cupfinal und schliesslich die Krönung mit dem Schweizer Meistertitel. 2022 trat Egger nach unglaublichen 76 Jahren Klubtreue kürzer – nun möge er ruhen in Frieden.

Die grosse Frage

Hat Thun-Goalgetter Brighton Labeau (30) noch genügend Energiereserven? Während ein Grossteil des Thuner Kaders in der Nati-Pause ein paar Tage durchschnaufen konnte, sass Brighton Labeau im Langstreckenflieger in die Karibik – aber nicht etwa für Ferien. Mit der Nationalmannschaft von Martinique bestritt der Stürmer zwei Duelle gegen den Inselstaat Aruba und kehrte mit vielen Reisestrapazen, aber ohne Sieg zurück. Nach dem 0:0 im Hinspiel reichte es in der Nacht auf Dienstag vor heimischem Publikum in Fort-de-France trotz Labeau als Captain in der Startelf (81 Einsatzminuten) zu einem 1:1.

Labeau ist zudem nicht der einzige Vielflieger im Kader: Auch Nils Reichmuth (zwei Testspiele mit Chile gegen Kolumbien) sowie das estnische Duo Mattias Käit und Patrik Kristal (Nations League gegen Luxemburg und Bulgarien) absolvierten ein straffes Länderspiel-Programm. Für das Derby gegen YB braucht es nun rasch wieder frische Beine.

Gesagt ist gesagt

«Als Thuner musst du heiss sein auf dieses Derby. Wir wollen zeigen, dass das 6:0 nicht der Realität entspricht. Revanche ist immer so ein bisschen negativ behaftet, aber uns geht es darum, dass wir eine gute Reaktion zeigen, an die letzten Spiele anknüpfen und YB so das Leben schwermachen», gibt Verteidiger Lucien Dähler vor dem Gastspiel im Wankdorf die Marschrichtung vor. Nach dem 0:6-Debakel in der zweiten Liga-Runde der laufenden Saison haben die Oberländer noch eine Rechnung offen. Mit sieben Punkten aus den letzten drei Pflichtspielen (darunter dem Coup in Lausanne und dem 3:1 gegen Hearts) im Rücken reist der Meister nun mit Selbstvertrauen nach Bern.

Die Blick-Prognose

Der FC Thun steht im Wankdorf vor einer ganz hohen Hürde. Es zeichnet sich derzeit kaum ab, dass die YB-Tormaschinerie ins Stocken gerät: Das 3:5 gegen den FC Zürich war wohl nicht mehr als ein Ausrutscher. Mit dem 3:2-Erfolg in Luzern fanden die Berner zudem unverzüglich wieder in die Spur zurück. Zwar zeigte Thun zuletzt aufsteigende Form, doch gegen die enorme Offensivwucht der Young Boys dürfte es für die Oberländer in der Hauptstadt schwierig werden, zu punkten.

Mögliche Aufstellung

Steffen; Fehr, Bamert, Bürki, Mambwa; Käit, Roth; Reichmuth, Maier; Labeau, Dursun.

Wer fehlt?

Genis Montolio, Mats Seiler und Fabio Saiz sind weiterhin verletzt.

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 13 Runden:

Brighton Labeau 4,0 Furkan Dursun 4,0 Mattias Käit 4,0

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Der Schiedsrichter

Johannes von Mandach leitet die Partie. VAR ist Anojen Kanagasingam.

Der Gegner

Samuel Essende ist derzeit kaum zu stoppen: Der YB-Stürmer hat in sieben Ligaspielen in Folge getroffen und entschied die Partie in Luzern in der Nachspielzeit. Zudem ist jetzt auch noch die Schaltzentrale Edimilson Fernandes zurück. Hier gehts zum YB-Inside.

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14. Runde

Sa., Lugano – GC, 18.00 Uhr

Sa., YB – Thun, 18.00 Uhr

Sa., Sion – Servette, 20.30 Uhr

So., Zürich – St. Gallen, 14.00 Uhr

So., Basel – Luzern, 16.30 Uhr

So., Lausanne – Vaduz, 16.30 Uhr