Thuner Chefscout wechselt in die Challenge League

Der FC Thun verliert seinen Chefscout: Nuri Sengör (33) verlässt den Schweizer Meister per 1. Dezember und übernimmt die gleiche Funktion beim FC Aarau. Das gibt der Challenge-League-Klub am Freitag in einer Mitteilung bekannt.
In Thun ist der Winterthurer über acht Jahre lang tätig gewesen – zunächst als Scout, seit 2023 auch als Leiter der Scouting-Abteilung. In dieser Zeit stiegen die Berner Oberländer in die Super League auf und feierten gleich anschliessend den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte. In Aarau soll er nun Sportchef Elsad Zverotic (39) bei der Kaderplanung unterstützen.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
10
24
28
2
BSC Young Boys
10
15
22
3
FC Sion
10
6
19
4
FC St. Gallen
10
-2
16
5
FC Zürich
10
-4
14
6
Servette FC
10
1
13
7
FC Basel
10
-3
13
8
FC Luzern
10
-5
12
9
FC Thun
10
-10
10
10
FC Vaduz
10
0
9
11
Grasshopper Club Zürich
10
-13
8
12
FC Lausanne-Sport
10
-9
6