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Nach acht Jahren im Verein
Thuner Chefscout wechselt in die Challenge League

Seit acht Jahren ist Nuri Sengör beim FC Thun tätig, nun verlässt der Chefscout die Berner Oberländer – in Richtung Challenge League.
Publiziert: 13:49 Uhr
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Nuri Sengör wird Chefscout beim FC Aarau.
Foto: FC Aarau
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Der FC Thun verliert seinen Chefscout: Nuri Sengör (33) verlässt den Schweizer Meister per 1. Dezember und übernimmt die gleiche Funktion beim FC Aarau. Das gibt der Challenge-League-Klub am Freitag in einer Mitteilung bekannt.

In Thun ist der Winterthurer über acht Jahre lang tätig gewesen – zunächst als Scout, seit 2023 auch als Leiter der Scouting-Abteilung. In dieser Zeit stiegen die Berner Oberländer in die Super League auf und feierten gleich anschliessend den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte. In Aarau soll er nun Sportchef Elsad Zverotic (39) bei der Kaderplanung unterstützen.

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