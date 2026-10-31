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Teste dein Wissen im Quiz
Bist du bereit für die 12. Runde der Super League?

Die Super League geht in die nächste Runde: Leader Lugano und die weiterhin ungeschlagenen Young Boys wollen ihre starke Serie fortsetzen. Bist auch du bereit für die Spiele? Teste jetzt dein Wissen im Quiz.
Publiziert: vor 39 Minuten
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YB hat die letzten fünf Super-League-Duelle gegen den FCZ gewonnen.
Foto: Toto Marti
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Blick Sportdesk

Mit dem Quiz zu den Begegnungen der 12. Runde kannst du dein Fussballwissen zu den Partien und Spielern des Wochenendes testen. Mach jetzt mit!

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
11
25
31
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
11
17
25
3
FC Sion
FC Sion
11
7
22
4
FC Zürich
FC Zürich
11
-3
17
5
Servette FC
Servette FC
11
2
16
6
FC St. Gallen
FC St. Gallen
11
-4
16
7
FC Basel
FC Basel
11
-3
14
8
FC Luzern
FC Luzern
11
-6
12
9
FC Thun
FC Thun
11
-11
10
10
FC Vaduz
FC Vaduz
11
-1
9
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
11
-13
9
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
11
-10
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
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FC Lugano
20770550 entity_logo_youngboys
BSC Young Boys
20770582 entity_logo_fcsion
FC Sion
20770565 entity_logo_fczuerich
FC Zürich
20770543 entity_logo_servettefc
Servette FC
20770578 entity_logo_fcstgallen
FC St. Gallen
20770541 entity_logo_fcbasel
FC Basel
20770555 entity_logo_fcluzern
FC Luzern
20896966 2454
FC Thun
entity logo vaduz
FC Vaduz
20770585 entity_logo_grasshopperclub_1
Grasshopper Club Zürich
20770572 entity_logo_fclausanne_1
FC Lausanne-Sport
brack super league
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        BSC Young Boys
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        FC Sion
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        FC Zürich
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        Servette FC
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        FC St. Gallen
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        FC Basel
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        FC Luzern
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        FC Thun
        entity logo vaduz
        FC Vaduz
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        Grasshopper Club Zürich
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        FC Lausanne-Sport
        brack super league
        Super League