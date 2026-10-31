Die Super League geht in die nächste Runde: Leader Lugano und die weiterhin ungeschlagenen Young Boys wollen ihre starke Serie fortsetzen. Bist auch du bereit für die Spiele? Teste jetzt dein Wissen im Quiz.

Blick Sportdesk

Mit dem Quiz zu den Begegnungen der 12. Runde kannst du dein Fussballwissen zu den Partien und Spielern des Wochenendes testen. Mach jetzt mit!

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