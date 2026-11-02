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Teste jetzt dein Wissen!
Wie gut hast du in der 12. Runde der Super League aufgepasst?

Die 12. Runde der Super League ist Geschichte – aber wie viel hast du wirklich mitbekommen? Teste jetzt dein Expertenwissen und zeig im Quiz, ob du ein wahrer Fussball-Insider bist!
Publiziert: vor 1 Minute
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St.Gallen konnte daheim einen 2:1 Sieg gegen Servette FC einfahren.
Foto: keystone-sda.ch
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
12
26
34
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
12
15
25
3
FC Sion
FC Sion
12
7
23
4
FC Zürich
FC Zürich
12
-1
20
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
12
-3
19
6
Servette FC
Servette FC
12
1
16
7
FC Basel
FC Basel
12
-4
14
8
FC Luzern
FC Luzern
12
-6
13
9
FC Thun
FC Thun
12
-10
13
10
FC Vaduz
FC Vaduz
12
-1
10
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
12
-13
10
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
12
-11
6
Meisterschaftsrunde
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