Tessiner Meisterkandidat? «Wenn Lugano noch einen Stürmer holt, wird es spannend»

Letzte Saison wollten viele Spieler bei Lugano noch weg – jetzt ist im Tessin viel Ruhe eingekehrt. Man ist sogar noch auf der Suche nach einem neuen Stürmer. Mehr zu Lugano im «FORZA!»-Podcast mit Tobias Wedermann und Florian Raz.