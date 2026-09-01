«Wenn Lugano noch einen Stürmer holt, wird es spannend»
Letzte Saison wollten viele Spieler bei Lugano noch weg – jetzt ist im Tessin viel Ruhe eingekehrt. Man ist sogar noch auf der Suche nach einem neuen Stürmer. Mehr zu Lugano im «FORZA!»-Podcast mit Tobias Wedermann und Florian Raz.
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