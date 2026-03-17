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GC-Coach Scheiblehner muss gehen – richtiger Entscheid?

GC-Coach Gerald Scheiblehner wird am Montagabend in die Wüste geschickt. Ist das der richtige Entscheid der GC-Führung? Stimme jetzt ab.
Publiziert: 06:43 Uhr
|
Aktualisiert: 06:56 Uhr
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Ist nicht mehr GC-Trainer: Gerald Scheiblehner.
Foto: Pius Koller
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Blick Sportdesk

Zwei Tage nach der 1:5-Klatsche in Thun ist GC-Cheftrainer Gerald Scheiblehner (49) seinen Job los. In 30 Liga-Partien mit den Hoppers holte der Österreicher fünf Siege. GC liegt in der Tabelle auf dem zweitletzten Platz. 

Was ist deine Meinung zur Scheiblehner-Trennung? Mache jetzt mit und stimme ab. 

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Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
30
38
71
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
29
23
54
3
FC Lugano
FC Lugano
29
10
49
4
FC Basel
FC Basel
30
6
49
5
FC Sion
FC Sion
30
9
45
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
30
5
45
7
FC Luzern
FC Luzern
30
2
36
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
30
-4
36
9
Servette FC
Servette FC
30
-8
33
10
FC Zürich
FC Zürich
30
-17
31
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
30
-18
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
30
-46
19
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
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