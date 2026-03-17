GC-Coach Scheiblehner muss gehen – richtiger Entscheid?

GC-Coach Gerald Scheiblehner wird am Montagabend in die Wüste geschickt. Ist das der richtige Entscheid der GC-Führung? Stimme jetzt ab.

Blick Sportdesk

Zwei Tage nach der 1:5-Klatsche in Thun ist GC-Cheftrainer Gerald Scheiblehner (49) seinen Job los. In 30 Liga-Partien mit den Hoppers holte der Österreicher fünf Siege. GC liegt in der Tabelle auf dem zweitletzten Platz.

Was ist deine Meinung zur Scheiblehner-Trennung? Mache jetzt mit und stimme ab.

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