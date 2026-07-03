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Talent spielt noch in Ungarn
FCB heiss auf nigerianischen Verteidiger

Der nigerianische Innenverteidger Akpe Victory soll kurz vor einem Wechsel zum FCB sein.
Publiziert: vor 39 Minuten
|
Aktualisiert: vor 30 Minuten
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Basel treibt seine Kaderplanung voran: Wie Transfer-Experte Rudy Galetti berichtet, steht der FCB vor einer Verpflichtung von Akpe Victory.

Der 19-jährige Nigerianer steht noch in Ungarn bei Zalaegerszegi TE unter Vertrag. Die Gespräche mit dem Innenverteidiger sollen aber bereits fortgeschritten sein. 

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