Basel treibt seine Kaderplanung voran: Wie Transfer-Experte Rudy Galetti berichtet, steht der FCB vor einer Verpflichtung von Akpe Victory.
Der 19-jährige Nigerianer steht noch in Ungarn bei Zalaegerszegi TE unter Vertrag. Die Gespräche mit dem Innenverteidiger sollen aber bereits fortgeschritten sein.
Füge jetzt den FC Basel deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!