Nach dem Schlusspfiff kommts im Derby zu Tumulten
0:34
Video zeigt Spieler-Zoff:Nach dem Schlusspfiff kommts im Derby zu Tumulten

Tätlichkeit nach Derby-Sieg
FCZ-Verteidiger Gómez kassiert lange Sperre

Mariano Gómez wird vom Disziplinarrichter der Swiss Football League für vier Spiele aus dem Verkehr gezogen. Grund dafür ist eine Tätlichkeit nach dem Derby.
Publiziert: vor 37 Minuten
|
Aktualisiert: vor 22 Minuten
Kommentieren
Mariano Gómez wird dem FCZ vier Spiele fehlen.
Foto: Pius Koller
RMS_Portrait_AUTOR_724.JPG
Stefan MeierLeiter Desk Sport

Heftige Strafe für FCZ-Verteidiger Mariano Gómez (26). Er wird im Nachgang zum Derby gegen GC für vier Spiele gesperrt. 

Grund für die lange Sperre ist eine Szene nach Spielschluss. «Die Handlung von Mariano Gómez gegen das Gesicht von Luke Plange unmittelbar nach dem Schlusspfiff des Zürcher Derbys vom vergangenen Samstag (1:0) wurde vom Disziplinarrichter als Tätlichkeit eingestuft», schreibt die Swiss Football League SFL in einem Statement.

Die nachträgliche Sanktionierung sei möglich, da die Szene weder von den Schiedsrichtern im Stadion noch von den Video-Assistenten gesehen wurde. 

Der FCZ kann gegen diesen Entscheid innerhalb zweier Tage Einsprache einlegen. Dies hätte jedoch keine aufschiebende Wirkung auf die Strafe, wie die SFL festhält. Gómez wird somit bereits am Samstag im FCZ-Auswärtsspiel gegen St. Gallen fehlen.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
15
10
31
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
15
12
28
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
15
7
26
4
FC Basel
FC Basel
15
6
24
5
FC Lugano
FC Lugano
15
-1
23
6
FC Sion
FC Sion
15
3
21
7
FC Zürich
FC Zürich
15
-5
20
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
15
4
19
9
FC Luzern
FC Luzern
15
2
18
10
Servette FC
Servette FC
15
-5
16
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
15
-10
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
15
-23
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Zürich
FC Zürich
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Super League
Super League
