Mariano Gómez wird vom Disziplinarrichter der Swiss Football League für vier Spiele aus dem Verkehr gezogen. Grund dafür ist eine Tätlichkeit nach dem Derby.

Stefan Meier Leiter Desk Sport

Heftige Strafe für FCZ-Verteidiger Mariano Gómez (26). Er wird im Nachgang zum Derby gegen GC für vier Spiele gesperrt.

Grund für die lange Sperre ist eine Szene nach Spielschluss. «Die Handlung von Mariano Gómez gegen das Gesicht von Luke Plange unmittelbar nach dem Schlusspfiff des Zürcher Derbys vom vergangenen Samstag (1:0) wurde vom Disziplinarrichter als Tätlichkeit eingestuft», schreibt die Swiss Football League SFL in einem Statement.

Die nachträgliche Sanktionierung sei möglich, da die Szene weder von den Schiedsrichtern im Stadion noch von den Video-Assistenten gesehen wurde.

Der FCZ kann gegen diesen Entscheid innerhalb zweier Tage Einsprache einlegen. Dies hätte jedoch keine aufschiebende Wirkung auf die Strafe, wie die SFL festhält. Gómez wird somit bereits am Samstag im FCZ-Auswärtsspiel gegen St. Gallen fehlen.

