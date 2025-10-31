Näher dran dank Blick. Folge jetzt deinem Klub und verpasse nichts mehr. In den Klub-News halten wir dich zum neusten Geschehen auf dem Laufenden.

Darum gehts Das Stadion des FC Luzern heisst künftig «Thermoplan Arena»

Thermoplan sichert die Namensrechte und gibt dem Klub Stabilität

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Ab der kommenden Saison wird das Stadion des FC Luzern einen neuen Namen erhalten. Statt Swissporarena wird die Heimat des FCL künftig «Thermoplan Arena» heissen. Der Kaffeemaschinenhersteller sichert sich die Namensrechte für zehn Jahre. Die Namensrechte werden dabei nicht vom Klub selbst, sondern von der Stiftung Fussball-Sport Luzern vergeben.

Seit der Eröffnung 2011 hörte das Stadion auf den Namen der Firma von Bernhard Alpstaeg. Der langjährige FCL-Mäzen befindet sich seit mehreren Jahren in einem Rechtsstreit mit dem Verwaltungsrat des FCL, konnte im Sommer aber einen Teilsieg vor Gericht erringen. Ob und wie die Namensänderung mit diesem Zoff zusammenhängt, ist unklar. In der Mitteilung bedankt sich der FCL für den Beitrag, den Alpstaeg zum Bau des Stadions geleistet habe. «Die swisspor AG und ihr Verwaltungsratspräsident Bernhard Alpstaeg haben sich seit der Planungs- und Bauphase sowie in den 15 Jahren seit der Eröffnung mit grossem Engagement für das Fussballstadion eingesetzt.»

Das Engagement von Thermoplan gäbe dem Klub Planungssicherheit. «Damit bleibt die Spielstätte des Klubs langfristig gesichert.»

