Nati-Spieler des Jahres

Zum vierten Mal! Unser Nati-Captain Granit Xhaka (32) ist nach 2023 auch für das Fussball-Jahr 2024 zum besten Schweizer Nationalspieler gewählt worden. Mit in der Verlosung waren auch die Kumpels Manuel Akanji und Dan Ndoye. Letzterer konnte an der EM 2024 im Sommer in Deutschland so richtig überzeugen. Xhaka, der Rekordnationalspieler ist, erhält die Auszeichnung zum dritten Mal in Folge. Er hat ein historisches Jahr hinter sich: Deutscher Meister, deutscher Pokalsieger, eine sackstarke EM.

Für Xhaka, der ebenfalls nicht anwesend sein kann, nimmt Nati-Trainer Murat Yakin die Trophäe entgegen: «Ich freue mich sehr für ihn», sagt dieser. Xhaka lässt sich allerdings live zuschalten und meint: «Es war nicht mein Jahr. Es war unser Jahr, mit einer super EM. Ich möchte einmal mehr allen danken. Vor allem auch Murat Yakin, der mich sowohl im Training als auch privat unterstützt hat.»

Auch Teamkollege Manuel Akanji wird noch eingeblendet. Er gratuliert seinem Kollegen herzlich: «Hallo Granit, du hast dir das mehr als verdient. Wir haben eine super EM gespielt, an der du vorangegangen bist wie immer. Selbst als du noch verletzt warst.»