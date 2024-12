1/6 Bei Ardon Jashari (M.) läufts gut. Foto: IMAGO/Photo News

Pascal Ruckstuhl Sport-Desk-Reporter

Aller Anfang ist schwer. Ardon Jashari (22) musste nach seinem Wechsel zu Brügge beissen. Zu Beginn war er Ersatz oder Ergänzungsspieler, doch schon wenige Wochen nach Saisonbeginn war er bei Brügge, das in seiner Vereinsgeschichte 13-mal Meister wurde, angekommen und zu einer Grösse gereift.

«Neue Spieler brauchen manchmal Zeit und Geduld. Dafür fühlt es sich jetzt so an, als würde Ardon schon seit Jahren hier spielen», sagte sein Trainer Nicky Hayen (44) vor einer Woche, als Jashari im belgischen Cup sein zweites Tor im Brügge-Shirt erzielt hat. Der belgische Trainer Hein Vanhaezebrouck (60, bis Sommer Gent), bewertete: «Grinta, Fokus, Antrieb. Er macht es wirklich grossartig.» Jashari ist Aufräumer und Spielmacher im Mittelfeld.

Marktwert erstmals über 10 Millionen

Nachdem der Schweizer im Oktober zum Spieler des Monats ausgezeichnet worden ist, hat es im November zu Platz zwei hinter dem griechischen Stürmer Christos Tzolis (22) gereicht, der 51 Prozent aller Stimmen erhielt. Für Jashari stimmten 41 Prozent der Fans.

Die Leistungen haben zur Folge, dass der 22-jährige zentrale Mittelfeldspieler seinen Marktwert mittlerweile fast verdoppeln konnte. Am 11. Dezember hat das Fussball-Portal Tranfermarkt.ch die neuen Werte der belgischen Liga publiziert. 11 Mio. Euro ist der Ex-Luzerner nun wert. Eine Million mehr als Ex-Nati-Spieler Fabian Schär (32, 10 Mio) oder drei mehr als Fabian Rieder (22, 8 Mio.). Nati-Kollege Andi Zeqiri (25, Standard Lüttich) ist neu 4 Mio wert (vorher 3,5), der Schweizer Youngster Franck Surdez (22, Gent) hat sich von 3 auf 3,5 gesteigert.

Auch Jasharis Ex-Klub freut sich

Die Entwicklung dürfte nicht nur Jashari und Brügge freuen, sondern auch seinen Ex-Klub Luzern, der in finanziellen Schwierigkeiten steckt und bei einem weiteren Wechsel seines Eigengewächses von einer Weiterverkaufsbeteiligung profitieren würde.

Nebst den persönlichen Erfolgserlebnissen läufts Jashari auch mit dem Klub blendend. Im Cup steht Brügge nach dem 3:1-Sieg gegen Patro vom vergangenen Mittwoch im Achtelfinal. In der Meisterschaft ist man hinter Genk Zweiter. Und in der Champions League sieht es nach sechs Runden nach Weiterkommen aus. Nach dem Sieg am Dienstag gegen Sporting Lissabon (2:1) sind Jashari und Co. auf Rang 14 der Tabelle. Stand heute würde das locker zum Weiterkommen reichen.