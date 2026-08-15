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Hier kommen die Barça-Stars in Basel an
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Jubel für Yamal und Co.Hier kommen die Barça-Stars in Basel an

Superstars sind angekommen
Barça-Wahnsinn in Basel – doch die Fans werden enttäuscht

Hunderte Fans empfangen den FC Barcelona in Basel vor dem Hotel. Doch sie werden alle enttäuscht.
Publiziert: 21:06 Uhr
|
Aktualisiert: vor 59 Minuten
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Ein ungewöhnliches Bild: Der Barça-Car in Basel.
Foto: Philipp Kresnik/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • FC Barcelona-Bus erreicht Mövenpick Hotel Basel um 20.22 Uhr
  • Spieler verschwinden direkt ins Gebäude, Fans enttäuscht
  • Hundert Fans, Strassensperrung durch Polizei wegen grossem Andrang
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Lucas WerderReporter Fussball

Als der Teambus des FC Barcelona um 20.22 Uhr vor dem Mövenpick Hotel in Basel vorfährt, bricht der Wahnsinn aus. Mehrere Hundert Fans haben sich hier versammelt, um die Mannschaft am Abend vor dem Testspiel gegen den FCB in Empfang zu nehmen. Weil der Ansturm derart gross ist, hat die Polizei sogar einen Teil der Strasse gesperrt.

Viele sind mit der Hoffnung angereist, im besten Fall eine Unterschrift oder ein Selfie mit einem der Superstars wie Lamine Yamal, Raphinha oder Dani Olmo zu ergattern. Doch sie werden alle enttäuscht. Weil der Bus unmittelbar vor dem Hoteleingang hält und die Spieler direkt im Inneren des Gebäudes verschwinden, kann ein Grossteil der Fans nicht einmal einen Blick auf ihre Lieblinge erhaschen.

Wer seinen Platz richtig gewählt hat, kann die Stars immerhin ein paar Minuten lang in der Lobby beobachten. Doch auf die «Lamine»-Sprechchöre folgen schon bald einige Buhrufe. Die Enttäuschung ist vielen Fans anzusehen. In der Hoffnung, dass sich einige Spieler doch noch einmal blicken lassen, verweilen einige noch vor dem Hotel. Ihre Geduld wird aber nicht mehr belohnt.

Rund 50 Minuten vor der Ankunft im Hotel hatte der Charterflug aus Barcelona am Euroairport aufgesetzt. Die Rückreise nach Spanien wird am Sonntagabend unmittelbar nach dem Spiel erfolgen.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
3
9
9
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
3
8
7
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
2
7
4
FC Sion
FC Sion
3
2
6
5
FC Basel
FC Basel
3
2
6
6
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
1
5
7
Servette FC
Servette FC
3
-1
3
8
FC Zürich
FC Zürich
3
-5
3
9
FC Thun
FC Thun
3
-6
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-4
1
11
FC Luzern
FC Luzern
3
-5
1
12
FC Vaduz
FC Vaduz
3
-3
0
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