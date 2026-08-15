Barça-Wahnsinn in Basel – doch die Fans werden enttäuscht

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FC Barcelona-Bus erreicht Mövenpick Hotel Basel um 20.22 Uhr

Spieler verschwinden direkt ins Gebäude, Fans enttäuscht

Hundert Fans, Strassensperrung durch Polizei wegen grossem Andrang

Lucas Werder Reporter Fussball

Als der Teambus des FC Barcelona um 20.22 Uhr vor dem Mövenpick Hotel in Basel vorfährt, bricht der Wahnsinn aus. Mehrere Hundert Fans haben sich hier versammelt, um die Mannschaft am Abend vor dem Testspiel gegen den FCB in Empfang zu nehmen. Weil der Ansturm derart gross ist, hat die Polizei sogar einen Teil der Strasse gesperrt.

Viele sind mit der Hoffnung angereist, im besten Fall eine Unterschrift oder ein Selfie mit einem der Superstars wie Lamine Yamal, Raphinha oder Dani Olmo zu ergattern. Doch sie werden alle enttäuscht. Weil der Bus unmittelbar vor dem Hoteleingang hält und die Spieler direkt im Inneren des Gebäudes verschwinden, kann ein Grossteil der Fans nicht einmal einen Blick auf ihre Lieblinge erhaschen.

Wer seinen Platz richtig gewählt hat, kann die Stars immerhin ein paar Minuten lang in der Lobby beobachten. Doch auf die «Lamine»-Sprechchöre folgen schon bald einige Buhrufe. Die Enttäuschung ist vielen Fans anzusehen. In der Hoffnung, dass sich einige Spieler doch noch einmal blicken lassen, verweilen einige noch vor dem Hotel. Ihre Geduld wird aber nicht mehr belohnt.

Rund 50 Minuten vor der Ankunft im Hotel hatte der Charterflug aus Barcelona am Euroairport aufgesetzt. Die Rückreise nach Spanien wird am Sonntagabend unmittelbar nach dem Spiel erfolgen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos