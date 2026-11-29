Da leuchtet wieder einmal eine 6 am Firmament. Es hat sie erhalten: YB-Goalie Marvin Keller! Zwei überragende Paraden gegen Essende (ja, kein Verschreiber …) und Boteli. Zudem hält er die vielen Walliser Schüsse alle fest und holt alle Flanken vom Himmel.

Eine 5 gibts für Torschütze Samuel Esende. Obwohl er fast ein Eigentor verursacht und trotz des Ellbogen-Streichlers gegen Hajrizi. Das war fraglos blöd, aber der Liga-Topskorer wird bestimmt seine Lehren daraus ziehen. Doch einmal mehr siegen die Berner dank ihm. Sehr initiativ und auch defensiv gut, wie immer in den letzten Spielen: Isaac Schmidt. Auch das gibt eine 5. Ungenügend ist keiner, heisst: Auch hier erhält die grosse Mehrheit eine 4.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Noch näher dran an YB Füge jetzt YB zu deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Füge weitere Klubs hinzu Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen