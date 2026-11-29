Da leuchtet wieder einmal eine 6 am Firmament. Es hat sie erhalten: YB-Goalie Marvin Keller! Zwei überragende Paraden gegen Essende (ja, kein Verschreiber …) und Boteli. Zudem hält er die vielen Walliser Schüsse alle fest und holt alle Flanken vom Himmel.
Eine 5 gibts für Torschütze Samuel Esende. Obwohl er fast ein Eigentor verursacht und trotz des Ellbogen-Streichlers gegen Hajrizi. Das war fraglos blöd, aber der Liga-Topskorer wird bestimmt seine Lehren daraus ziehen. Doch einmal mehr siegen die Berner dank ihm. Sehr initiativ und auch defensiv gut, wie immer in den letzten Spielen: Isaac Schmidt. Auch das gibt eine 5. Ungenügend ist keiner, heisst: Auch hier erhält die grosse Mehrheit eine 4.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
15
22
38
2
BSC Young Boys
15
18
34
3
FC Sion
15
12
29
4
FC St. Gallen
15
0
23
5
FC Zürich
15
-1
23
6
Servette FC
15
-1
18
7
FC Luzern
15
-5
17
8
FC Thun
15
-9
17
9
FC Basel
15
-7
15
10
Grasshopper Club Zürich
15
-13
14
11
FC Vaduz
15
-5
12
12
FC Lausanne-Sport
15
-11
9