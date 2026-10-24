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YB-Noten gegen St. Gallen
Trotz Platzverweis kommt Fernandes gut weg

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten vom 2:0 von YB gegen St. Gallen.
Publiziert: vor 1 Minute
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1/6
Die Berner feiern gegen St. Gallen einen Heimsieg.
Foto: Claudio De Capitani/freshfocus
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Alain KunzReporter Fussball

YB lieferte eine sehr solide Leistung ab, auch wenn die erste Halbzeit verhalten ist. Doch das Team gerät nie in Versuchung, irgendwann die Brechstange auszupacken, bevor endlich das erste Tor fällt. Und das ist die richtige Taktik. Zumal die beiden bärenstarken Innenverteidiger Zesiger und Jenz nichts anbrennen lassen. Weshalb beide eine 5 kriegen. Ebenso wie der enorm initiative Guirassy, der das 2:0 bucht, und Sturmtank Essende, der sein Tor halt wieder macht. Der Beste war aber eigentlich Edimilson Fernandes. Und der kriegt seine wohlverdiente 5 trotz der Roten Karte. Wie soll man einen Spieler notenmässig bestrafen, der nichts tut, ausser einen Zweikampf zu gewinnen? Der also nichts für den absurden VAR- und Schiedsrichterentscheid kann? Zu viele Fehlpässe produziert Schmidt, weshalb es für ihn eine 3 gibt.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
10
24
28
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
11
17
25
3
FC Sion
FC Sion
10
6
19
4
FC Zürich
FC Zürich
11
-3
17
5
Servette FC
Servette FC
11
2
16
6
FC St. Gallen
FC St. Gallen
11
-4
16
7
FC Basel
FC Basel
10
-3
13
8
FC Luzern
FC Luzern
11
-6
12
9
FC Thun
FC Thun
10
-10
10
10
FC Vaduz
FC Vaduz
11
-1
9
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
10
-13
8
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
10
-9
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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Super League
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