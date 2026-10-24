Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten vom 2:0 von YB gegen St. Gallen.

Alain Kunz Reporter Fussball

YB lieferte eine sehr solide Leistung ab, auch wenn die erste Halbzeit verhalten ist. Doch das Team gerät nie in Versuchung, irgendwann die Brechstange auszupacken, bevor endlich das erste Tor fällt. Und das ist die richtige Taktik. Zumal die beiden bärenstarken Innenverteidiger Zesiger und Jenz nichts anbrennen lassen. Weshalb beide eine 5 kriegen. Ebenso wie der enorm initiative Guirassy, der das 2:0 bucht, und Sturmtank Essende, der sein Tor halt wieder macht. Der Beste war aber eigentlich Edimilson Fernandes. Und der kriegt seine wohlverdiente 5 trotz der Roten Karte. Wie soll man einen Spieler notenmässig bestrafen, der nichts tut, ausser einen Zweikampf zu gewinnen? Der also nichts für den absurden VAR- und Schiedsrichterentscheid kann? Zu viele Fehlpässe produziert Schmidt, weshalb es für ihn eine 3 gibt.