Was als Übergangslösung begann, wird jetzt die Fixbesetzung. Valentin Stocker (37) bleibt dem FC Basel als sportlicher Leiter der 1. Mannschaft erhalten. Nach einem unbezahlten Unterbruch zu Beginn des Jahres 2027 steht Stocker ab dem 1. April wieder voll zur Verfügung und nimmt seine Tätigkeit mit einem unbefristeten Arbeitsverhältnis wieder auf.
«Die Arbeit hat mir in den vergangenen Monaten viel Freude bereitet und ich bin sehr motiviert, diesen Weg mit Andreas, dem Trainerteam, den Spielern und allen weiteren Beteiligten fortzusetzen», wird die Klub-Legende in der Mitteilung zitiert.
Auch FCB-Boss David Degen freut sich über Stockers Verbleib. «Valentin und Andreas harmonieren sehr gut und ergänzen sich in ihren Aufgaben optimal. Gleichzeitig wissen wir, dass wir einen turbulenten Saisonstart hinter uns haben und sportlich dringend wieder auf die Erfolgsspur finden müssen», zeigt sich der Präsident dennoch selbstkritisch.
Job-Sharing mit Herrmann
Als Stocker im Mai seinen Job antrat, war seine Amtszeit aufs anstehende Transferfenster befristet. Im September wurde sein Engagement bis Ende Jahr verlängert. Stocker folgte beim FCB auf Daniel Stucki, der seinen Posten als Sportchef aus freien Stücken räumte.
Der sechsfache Schweizer Meister betreibt beim FCB Job-Sharing mit dem technischen Direktor Andreas Herrmann (34). Während Herrmann federführend im Bereich Scouting und Transfers ist, fungiert Stocker dagegen als direkte Ansprechperson für Staff und Spieler der ersten Mannschaft.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
13
21
34
2
BSC Young Boys
13
16
28
3
FC Sion
13
11
26
4
FC St. Gallen
13
2
22
5
FC Zürich
13
-1
21
6
Servette FC
13
1
17
7
FC Basel
13
-4
15
8
FC Thun
13
-10
14
9
FC Luzern
13
-7
13
10
Grasshopper Club Zürich
13
-13
11
11
FC Vaduz
13
-5
10
12
FC Lausanne-Sport
13
-11
7