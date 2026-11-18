Valentin Stocker verlängert sein Engagement beim FC Basel. Die Klub-Legende nimmt sich zu Beginn des Jahres 2027 eine Auszeit und kehrt ab April als sportlicher Leiter zurück.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Was als Übergangslösung begann, wird jetzt die Fixbesetzung. Valentin Stocker (37) bleibt dem FC Basel als sportlicher Leiter der 1. Mannschaft erhalten. Nach einem unbezahlten Unterbruch zu Beginn des Jahres 2027 steht Stocker ab dem 1. April wieder voll zur Verfügung und nimmt seine Tätigkeit mit einem unbefristeten Arbeitsverhältnis wieder auf.

«Die Arbeit hat mir in den vergangenen Monaten viel Freude bereitet und ich bin sehr motiviert, diesen Weg mit Andreas, dem Trainerteam, den Spielern und allen weiteren Beteiligten fortzusetzen», wird die Klub-Legende in der Mitteilung zitiert.

Auch FCB-Boss David Degen freut sich über Stockers Verbleib. «Valentin und Andreas harmonieren sehr gut und ergänzen sich in ihren Aufgaben optimal. Gleichzeitig wissen wir, dass wir einen turbulenten Saisonstart hinter uns haben und sportlich dringend wieder auf die Erfolgsspur finden müssen», zeigt sich der Präsident dennoch selbstkritisch.

Job-Sharing mit Herrmann

Als Stocker im Mai seinen Job antrat, war seine Amtszeit aufs anstehende Transferfenster befristet. Im September wurde sein Engagement bis Ende Jahr verlängert. Stocker folgte beim FCB auf Daniel Stucki, der seinen Posten als Sportchef aus freien Stücken räumte.

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Der sechsfache Schweizer Meister betreibt beim FCB Job-Sharing mit dem technischen Direktor Andreas Herrmann (34). Während Herrmann federführend im Bereich Scouting und Transfers ist, fungiert Stocker dagegen als direkte Ansprechperson für Staff und Spieler der ersten Mannschaft.

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