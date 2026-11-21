Ganz schwierig bei Thun, Noten zu geben. Denn die Mannen von Gian-Luca Privitelli, der ihnen ein gutes Zeugnis ausstellt, profitieren primär von YB-Fehlern. Bedeutet: Im Kreativbereich ist nicht wahnsinnig viel los. Und wenn, hat Brighton Labeau seine Füsse im Spiel. Trotz Nati-Reisestress mit Martinique unter der Woche. So gibts eine Fünf.

Ungenügend ist Olivier Mambwa, trotz auch guten offensiven Szenen. Aber hinten ist die YB-Leihgabe doch wacklig, das sieht man beim YB-Ausgleich. Dann Jan Bamert, der beim 1:1 sehr passiv wirkt und sich beim 1:2 verschätzt. Und von den Seitenspielern Maier und Kristal kommt zu wenig.

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