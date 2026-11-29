Der erste Heimsieg der Thuner ist Tatsache! Doch nicht nur das ist erfreulich: Zum erst zweiten Mal in dieser Saison bleiben die Berner Oberländer ohne Gegentor. Da erstaunt es nicht, dass die gesamte Defensive eine gute Note erhält. Besonders hervorzuheben ist Nicolas Bürgy, der die gesamte Abwehr zusammenhält und in den entscheidenden Momenten am richtigen Ort ist.

Eine Baustelle gibt es bei den Thunern gegen den FCSG allerdings. In der Offensive wirkt Brighton Labeau nach intensiven Tagen und Wochen etwas platt. Und Noah Christoffersson ackert zwar viel, agiert aber oft auch glücklos und sündigt im Abschluss. Zu wenig für den Millionen-Mann, der im Sommer aus Schweden gekommen ist.

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