Der erste Heimsieg der Thuner ist Tatsache! Doch nicht nur das ist erfreulich: Zum erst zweiten Mal in dieser Saison bleiben die Berner Oberländer ohne Gegentor. Da erstaunt es nicht, dass die gesamte Defensive eine gute Note erhält. Besonders hervorzuheben ist Nicolas Bürgy, der die gesamte Abwehr zusammenhält und in den entscheidenden Momenten am richtigen Ort ist.
Eine Baustelle gibt es bei den Thunern gegen den FCSG allerdings. In der Offensive wirkt Brighton Labeau nach intensiven Tagen und Wochen etwas platt. Und Noah Christoffersson ackert zwar viel, agiert aber oft auch glücklos und sündigt im Abschluss. Zu wenig für den Millionen-Mann, der im Sommer aus Schweden gekommen ist.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
15
22
38
2
BSC Young Boys
15
18
34
3
FC Sion
15
12
29
4
FC St. Gallen
15
0
23
5
FC Zürich
15
-1
23
6
Servette FC
15
-1
18
7
FC Luzern
15
-5
17
8
FC Thun
15
-9
17
9
FC Basel
15
-7
15
10
Grasshopper Club Zürich
15
-13
14
11
FC Vaduz
15
-5
12
12
FC Lausanne-Sport
15
-11
9