Eklig gegen den Mann, dynamisch im Vorwärtsgang und kompromisslos im Zweikampf: Es ist erfrischend zu sehen, wie unerschrocken YB-Leihgabe Olivier Mambwa auf der linken Abwehrseite im Alter von erst 17 Jahren die FCB-Profis ärgert und beschäftigt. Nils Reichmuth begeistert derweil nicht nur mit seinem ebenso frechen wie sehenswerten Distanztor, sondern ist nach dem frühen 0:2-Rückstand auch einer jener Spieler, die mit vorbildlicher Mentalität vorangehen.

In der Thuner Hintermannschaft zeigt sich das gewohnte Bild dieser Saison: Man kassiert schlicht zu viele Gegentreffer und ist Teil des anfänglichen Tiefschlafs. Doch die Verteidiger der Berner Oberländer geben nie auf und werfen sich leidenschaftlich in jeden Zweikampf. Fabio Fehr hat zudem gleich bei zwei Toren seine Füsse entscheidend im Spiel. Was ebenfalls für den Charakter der Thuner spricht: Im Gegensatz zum Gegner brennen alle Einwechselspieler ab der ersten Sekunde und sorgen für gelungene Szenen.

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