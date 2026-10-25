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Die Thun-Noten gegen Lugano
Ein Fünfer kann die Patzer nicht kompensieren

Thun bietet dem Leader beim 2:3 lange die Stirn. Doch hinten kosten Fehler die Punkte. Die beste Note verdient sich ein Torschütze.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Leader Lugano siegt im Berner Oberland mit 3:2.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
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Benjamin GwerderRedaktor Sport

Die Thuner Noten wiederspiegeln das Dilemma des Meisters. Einiges gelingt gegen Lugano, für Punkte reicht es trotzdem nicht. Nassim Zoukit verdient sich als einziger Thuner die Note 5. Beim Ausgleich rauscht er aus dem Rückraum heran und verwertet den Abpraller entschlossen. Nach der Pause rückt er für den ausgewechselten Louis Passavant in die Innenverteidigung. Torschütze und Helfer in der Abwehr – Zoukit übernimmt Verantwortung.

Einen bitteren Nachmittag erlebt dagegen Nicolas Bürgy. Beim 0:1 lässt er sich von Dereck Moncada abschütteln. Vor dem dritten Gegentor schlägt er über den Ball und öffnet Albian Ajeti den Weg zum Tor. Zwei folgenschwere Fehler, die seine Note auf eine 3 drücken. Auch Goalie Niklas Steffen kommt nicht über einen Dreier hinaus: Den Distanzschuss von Uran Bislimi zum 1:2 muss er halten.

Nils Reichmuth setzt offensiv Akzente, zwingt David von Ballmoos mit einem Flatterball zu einer Parade und leitet den Ausgleich mit einem feinen Absatzpass mit ein. Dafür gibts eine 4. Dieselbe Note holen Fabio Fehr, Furkan Dursun und der zur Pause eingewechselte Mattias Käit.

Brighton Labeau bleibt trotz seiner Beteiligung am 1:1 bei einer 3. Joker Riccardo Braschi bringt mit seinem Penalty nochmals Hoffnung zurück und hat in der Nachspielzeit sogar den Ausgleich auf dem Fuss. Für eine Note ist sein Einsatz zu kurz.

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