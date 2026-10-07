Servette verlängert mit zwei Eigengewächsen. Jarell Simo und Léo Besson haben in Genf neue Verträge unterschrieben. Doch die Mitteilung sorgt für Verwirrung.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Zwei Grenats-Junioren haben in Genf ihre Verträge verlängert. Der zentrale Mittelfeldspieler Jarell Simo, der bisher erst für die U21 in der Promotion League zum Einsatz kam, hat bis 2029 unterschrieben, das schreiben die Westschweizer in einer Mitteilung.

Bei Goalie Léo Besson, der schon zweimal für die Profis auf dem Platz stand, ist die neue Vertragslaufzeit noch nicht bekannt. Warum? Der Verein hat die Vollzugsmeldung auf X kurz nach der Veröffentlichung wieder gelöscht!

Da wurde wohl zu früh auf Publizieren gedrückt. Die Vertragsdetails zu Besson müssen also nachgeliefert werden.

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