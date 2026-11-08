Eine schwache Leistung von Servette. Mathis Lambourde versucht zumindest, für Gefahr zu sorgen, und legt sich auf der rechten Seite ins Zeug. Auf der anderen Seite trifft Jesper Karlsson eine Fehlentscheidung nach der anderen, während Samuel Mraz als Mittelstürmer kaum in Erscheinung tritt. Thomas Lopes, der normalerweise technisch sehr präzise ist, bleibt diesmal aber hinter seinen Möglichkeiten zurück. Gutes Spiel des jungen Téo Allix in der Innenverteidigung. Edvinas Gertmonas muss nur einen Schuss auf das Tor abwehren.
Füge jetzt Servette deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
13
21
34
2
BSC Young Boys
13
16
28
3
FC Sion
13
11
26
4
FC St. Gallen
13
2
22
5
FC Zürich
13
-1
21
6
Servette FC
13
1
17
7
FC Basel
13
-4
15
8
FC Thun
13
-10
14
9
FC Luzern
13
-7
13
10
Grasshopper Club Zürich
13
-13
11
11
FC Vaduz
13
-5
10
12
FC Lausanne-Sport
13
-11
7