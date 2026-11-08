Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Servette-Noten zum 0:0 gegen den FC Zürich.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Eine schwache Leistung von Servette. Mathis Lambourde versucht zumindest, für Gefahr zu sorgen, und legt sich auf der rechten Seite ins Zeug. Auf der anderen Seite trifft Jesper Karlsson eine Fehlentscheidung nach der anderen, während Samuel Mraz als Mittelstürmer kaum in Erscheinung tritt. Thomas Lopes, der normalerweise technisch sehr präzise ist, bleibt diesmal aber hinter seinen Möglichkeiten zurück. Gutes Spiel des jungen Téo Allix in der Innenverteidigung. Edvinas Gertmonas muss nur einen Schuss auf das Tor abwehren.