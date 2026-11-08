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Servette-Noten gegen den FCZ
Zwei Totalausfälle auf Genfer Seite

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Servette-Noten zum 0:0 gegen den FC Zürich.
Publiziert: vor 1 Minute
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1/5
Der FCZ und Servette trennen sich unentschieden.
Foto: Claudio De Capitani/freshfocus
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Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

Eine schwache Leistung von Servette. Mathis Lambourde versucht zumindest, für Gefahr zu sorgen, und legt sich auf der rechten Seite ins Zeug. Auf der anderen Seite trifft Jesper Karlsson eine Fehlentscheidung nach der anderen, während Samuel Mraz als Mittelstürmer kaum in Erscheinung tritt. Thomas Lopes, der normalerweise technisch sehr präzise ist, bleibt diesmal aber hinter seinen Möglichkeiten zurück. Gutes Spiel des jungen Téo Allix in der Innenverteidigung. Edvinas Gertmonas muss nur einen Schuss auf das Tor abwehren.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
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13
21
34
2
BSC Young Boys
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13
16
28
3
FC Sion
FC Sion
13
11
26
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
13
2
22
5
FC Zürich
FC Zürich
13
-1
21
6
Servette FC
Servette FC
13
1
17
7
FC Basel
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13
-4
15
8
FC Thun
FC Thun
13
-10
14
9
FC Luzern
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13
-7
13
10
Grasshopper Club Zürich
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13
-13
11
11
FC Vaduz
FC Vaduz
13
-5
10
12
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13
-11
7
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