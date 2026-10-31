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GC-Morandi adelt Captain Abrashi
«Wir hoffen, dass er 400 Spiele macht»

GC erkämpft sich gegen Vaduz zu Hause ein 2:2-Unentschieden. Vor dem Spiel laufen alle Spieler in speziellen Abrashi-T-Shits ein. Giotto Morandi und Nikolas Muci finden nur lobende Worte für ihren Captain.
Publiziert: vor 4 Minuten
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Andri Bäggli und Gianfadri Conrad
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
11
25
31
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
11
17
25
3
FC Sion
FC Sion
0:0
12
7
23
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
12
-3
19
5
FC Zürich
FC Zürich
11
-3
17
6
Servette FC
Servette FC
12
1
16
7
FC Basel
FC Basel
11
-3
14
8
FC Luzern
FC Luzern
0:0
12
-6
13
9
FC Vaduz
FC Vaduz
12
-1
10
10
FC Thun
FC Thun
11
-11
10
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
12
-13
10
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
11
-10
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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