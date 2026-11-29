Wer nach 20 Minuten darauf gewettet hätte, dass Luzern mit einem Punkt in den Feierabend geht, wäre ein reicher Mensch geworden. Weil nichts, aber auch wirklich gar nichts für Blau-Weiss spricht. Angeführt von einem überragenden Matteo Di Giusto aber rennen die Luzerner wie Verrückte und belohnen sich trotz langer Unterzahl mit einem Punkt. Selbst Karlo Letica und Loic Lüthi, die vor allem beim zweiten Gegentreffer nicht gut aussehen, kriegen eine genügende Note.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
15
22
38
2
BSC Young Boys
15
18
34
3
FC Sion
15
12
29
4
FC St. Gallen
15
0
23
5
FC Zürich
15
-1
23
6
Servette FC
15
-1
18
7
FC Luzern
15
-5
17
8
FC Thun
15
-9
17
9
FC Basel
15
-7
15
10
Grasshopper Club Zürich
15
-13
14
11
FC Vaduz
15
-5
12
12
FC Lausanne-Sport
15
-11
9