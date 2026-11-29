Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Luzern-Noten zum 2:2 gegen Lugano.

Stefan Kreis Reporter Fussball

Wer nach 20 Minuten darauf gewettet hätte, dass Luzern mit einem Punkt in den Feierabend geht, wäre ein reicher Mensch geworden. Weil nichts, aber auch wirklich gar nichts für Blau-Weiss spricht. Angeführt von einem überragenden Matteo Di Giusto aber rennen die Luzerner wie Verrückte und belohnen sich trotz langer Unterzahl mit einem Punkt. Selbst Karlo Letica und Loic Lüthi, die vor allem beim zweiten Gegentreffer nicht gut aussehen, kriegen eine genügende Note.