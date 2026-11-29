Renato Steffen hat in seiner langen Karriere 114 Tore geschossen und 99 weitere aufgelegt. Eine solche Top-Chance wie in der Schlussphase aber hatte der mittlerweile 35-Jährige noch selten. Und wenn, dann verwandelt er sie mit verbundenen Augen und einem Bein. Weil der Schuss aber neben das Tor geht und der Captain ein Sinnbild der schwachen Mannschaftsleistung der Luganesi ist, gibts die Note 2.
Ungenügend ist auch Goalie von Ballmoos. Weil er vor den Elfmetern provoziert, statt einfach auf der Linie zu bleiben. Und Verteidiger Papadopoulos wird zwar von Mikolajweski mit dem Ellbogen am Kopf getroffen. Dass sich der Lugano-Verteidiger aber am Boden wälzt, als müsse er schnurstracks ins Spital eingeliefert werden, ist ebenfalls unnötig. Und gibt Abzug in der Beurteilung der Leistung.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
15
22
38
2
BSC Young Boys
15
18
34
3
FC Sion
15
12
29
4
FC St. Gallen
15
0
23
5
FC Zürich
15
-1
23
6
Servette FC
15
-1
18
7
FC Luzern
15
-5
17
8
FC Thun
15
-9
17
9
FC Basel
15
-7
15
10
Grasshopper Club Zürich
15
-13
14
11
FC Vaduz
15
-5
12
12
FC Lausanne-Sport
15
-11
9