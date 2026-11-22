Ibrahim Bah Mendes sorgt mit einem Tor und einer Vorlage für einen fulminanten Einstand. Was für ein Auftritt! Das ist auch nötig in einer Partie, die bis dahin eher wenig zu bieten hat. Olivier Custodio zeigt eine sehr gute Leistung, erzielt das 2:1 und bietet dem Ballführer im Mittelfeld zahlreiche Anspielmöglichkeiten. Eine unzureichende Leistung liefern die drei Stammstürmer, seien es die Flügelspieler Enzo Molebe und Nathan Butler-Oyedeji oder der Mittelstürmer Omar Janneh, dem es nach wie vor an Selbstvertrauen mangelt.
Nicolas Cozza wirkt in der Innenverteidigung überhaupt nicht sicher. Er wird regelmässig von den flinken Stürmern des FC Vaduz überrannt. Brandon Soppy liefert zwar eine brillante Vorlage zum 1:0, doch insgesamt ist seine Leistung mittelmässig und beim Ausgleichstreffer der Liechtensteiner verliert er ein wichtiges Zweikampfduell.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
14
22
37
2
BSC Young Boys
14
17
31
3
FC Sion
14
13
29
4
FC St. Gallen
14
2
23
5
FC Zürich
14
-1
22
6
Servette FC
14
-1
17
7
FC Luzern
14
-5
16
8
FC Basel
14
-6
15
9
FC Thun
14
-11
14
10
FC Vaduz
14
-5
11
11
Grasshopper Club Zürich
14
-14
11
12
FC Lausanne-Sport
14
-11
8