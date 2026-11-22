Ibrahim Bah Mendes sorgt mit einem Tor und einer Vorlage für einen fulminanten Einstand. Was für ein Auftritt! Das ist auch nötig in einer Partie, die bis dahin eher wenig zu bieten hat. Olivier Custodio zeigt eine sehr gute Leistung, erzielt das 2:1 und bietet dem Ballführer im Mittelfeld zahlreiche Anspielmöglichkeiten. Eine unzureichende Leistung liefern die drei Stammstürmer, seien es die Flügelspieler Enzo Molebe und Nathan Butler-Oyedeji oder der Mittelstürmer Omar Janneh, dem es nach wie vor an Selbstvertrauen mangelt.

Nicolas Cozza wirkt in der Innenverteidigung überhaupt nicht sicher. Er wird regelmässig von den flinken Stürmern des FC Vaduz überrannt. Brandon Soppy liefert zwar eine brillante Vorlage zum 1:0, doch insgesamt ist seine Leistung mittelmässig und beim Ausgleichstreffer der Liechtensteiner verliert er ein wichtiges Zweikampfduell.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Noch näher dran an Lausanne Füge jetzt Lausanne-Sport deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Füge weitere Klubs hinzu Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos