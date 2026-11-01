DE
FR
Abonnieren

Lausanne-Noten gegen Thun
Zwei Totalausfälle und ein Lichtblick bei Chaos-Pleite

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Lausanne-Noten zum 4:5 gegen Thun.
Publiziert: vor 4 Minuten
Kommentieren
1/10
Ausgerechnet der Ex-Lausanner Brighton Labeau (r.) trifft in der Nachspielzeit kurz vor Schluss zum 5:4-Siegtreffer.
Foto: Claudio De Capitani/freshfocus
Blick_Tim_Guillemin.png
Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

Enzo Molebe ist an allen vier Toren seiner Mannschaft beteiligt und verdient eine gute Note, doch er ist der Einzige. Die Lausanner haben die Schlussphase mit einem beeindruckenden kollektiven Zusammenbruch völlig in den Sand gesetzt.

Karim Sow verkörpert dies besser als jeder andere mit seinem absolut unverzeihlichen Eigentor fünf Minuten vor Schluss – er, dessen Rote Karte in der 32. Minute wegen einer hauchdünnen Thuner Offsideposition aufgehoben worden war.

Der Doppelpack von Omar Janneh wird ihm zwar etwas Selbstvertrauen geben, doch Lausanne wird sich nur schwer von den letzten Minuten erholen. Brandon Soppy, der technisch sehr schwach spielt, überzeugt ebenfalls nicht.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Noch näher dran an Lausanne
teaser_image_sl_lausanne.png

Füge jetzt Lausanne-Sport deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Mehr zum Thema
teaser_image_sl_lausanne.png
Nichts verpassen
Alle Storys zu Lausanne-Sport
teaser_image_sl.png
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
teaser_image_transfer (1).png
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
20250426173315843.jpg
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
12
26
34
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
12
15
25
3
FC Sion
FC Sion
12
7
23
4
FC Zürich
FC Zürich
12
-1
20
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
12
-3
19
6
Servette FC
Servette FC
12
1
16
7
FC Basel
FC Basel
12
-4
14
8
FC Luzern
FC Luzern
12
-6
13
9
FC Thun
FC Thun
12
-10
13
10
FC Vaduz
FC Vaduz
12
-1
10
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
12
-13
10
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
12
-11
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
brack super league
Super League
20770572 entity_logo_fclausanne_1
FC Lausanne-Sport
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        brack super league
        Super League
        20770572 entity_logo_fclausanne_1
        FC Lausanne-Sport