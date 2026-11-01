Enzo Molebe ist an allen vier Toren seiner Mannschaft beteiligt und verdient eine gute Note, doch er ist der Einzige. Die Lausanner haben die Schlussphase mit einem beeindruckenden kollektiven Zusammenbruch völlig in den Sand gesetzt.

Karim Sow verkörpert dies besser als jeder andere mit seinem absolut unverzeihlichen Eigentor fünf Minuten vor Schluss – er, dessen Rote Karte in der 32. Minute wegen einer hauchdünnen Thuner Offsideposition aufgehoben worden war.

Der Doppelpack von Omar Janneh wird ihm zwar etwas Selbstvertrauen geben, doch Lausanne wird sich nur schwer von den letzten Minuten erholen. Brandon Soppy, der technisch sehr schwach spielt, überzeugt ebenfalls nicht.

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