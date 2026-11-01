Enzo Molebe ist an allen vier Toren seiner Mannschaft beteiligt und verdient eine gute Note, doch er ist der Einzige. Die Lausanner haben die Schlussphase mit einem beeindruckenden kollektiven Zusammenbruch völlig in den Sand gesetzt.
Karim Sow verkörpert dies besser als jeder andere mit seinem absolut unverzeihlichen Eigentor fünf Minuten vor Schluss – er, dessen Rote Karte in der 32. Minute wegen einer hauchdünnen Thuner Offsideposition aufgehoben worden war.
Der Doppelpack von Omar Janneh wird ihm zwar etwas Selbstvertrauen geben, doch Lausanne wird sich nur schwer von den letzten Minuten erholen. Brandon Soppy, der technisch sehr schwach spielt, überzeugt ebenfalls nicht.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
12
26
34
2
BSC Young Boys
12
15
25
3
FC Sion
12
7
23
4
FC Zürich
12
-1
20
5
FC St. Gallen
12
-3
19
6
Servette FC
12
1
16
7
FC Basel
12
-4
14
8
FC Luzern
12
-6
13
9
FC Thun
12
-10
13
10
FC Vaduz
12
-1
10
11
Grasshopper Club Zürich
12
-13
10
12
FC Lausanne-Sport
12
-11
6